Anette Nærby er blant dem som kjenner pandemien på kroppen. – Nå er det så ille at tøyet henger fast i huden

Anette Nærby har psoriasis. Sydenturer og lysbehandling kan lindre sår hud. Men begge deler satte pandemien en stopper for.

Vanligvis holdes hudsykdommen i sjakk med behandlingsreiser til Spania. Nå er grensene stengt og Anette Nærby er fortvilet over at heller ikke lysbehandling hos hudlege er mulig pga. korona. Foto: Siri Øverland Eriksen

Én time siden

Anette Nærby (26 år) er en av dem som bokstavelig talt kjenner konsekvensene av koronapandemien på kroppen. Hun er nestleder i Psoriasis- og eksemforbundets ungdomsorganisasjon.

Over lang tid har hun reist til Spania tre ganger i året. For den unge barnehagelæreren er disse turene avgjørende for en god helse.