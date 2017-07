Togproblemer på Østlandet

Klokken 22.40 får Aftenposten opplyst at Flytoget og linjen mellom Oslo S og Eidsvoll er i gang igjen, men med redusert togtilbud, altså færre avganger.

Togtrafikken mellom Lillestrøm–Kongsvinger er fortsatt stengt. I tillegg er all godstrafikk til og fra Alnabru godsterminal rammet.

– Det jobbes for fullt. En feil har ført til en kjedereaksjon som gjør at flere komponenter er satt ut av spill. Det er fortsatt uvisst når alt er tilbake til normalen, sier medievakt i Bane Nor, Olav Nordli, rundt klokken 22.40.

Strømbrudd

Det er et strømbrudd som har ført til problemene i togtrafikken på Østlandet. På strekningen mellom Oslo S og Eidsvoll er noen av sporene tilbake i bruk.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, opplyste Bane Nor til NTB tidligere på kvelden.

Strømproblemer: #Kongsvingerbanen er fortsatt stengt. Oslo S-Eidsvoll: Redusert togtilbud. Mange datakomponenter må byttes, varighet uviss. — Bane NOR presse (@BaneNORpresse) July 31, 2017

Reisende bes sjekke med NSB for informasjon om togavgangene. Togtilbudet fra Oslo S er allerede sterkt redusert som følge av byggearbeider.

Dersom du skal ut å reise tirsdags morgen, anbefaler Bane Nor at du holder et øye med trafikkmeldingene på Bane Nor sine nettsider.

NSB anbefaler alternativ transport

– Her er det fullstendig stengt. Bane Nor får ikke i stand signalanlegget, og da får ikke vi kjøre tog, sier pressevakt i NSB, Håkon Myhre, til Aftenposten klokken 20.30 mandag kveld.

Han legger til at det er vanskelig å skaffe busser for alternativ transport, ettersom de fleste bussene allerede er i bruk. I Oslo-området har det vært buss for tog hele sommeren som følge av utbygging av jernbaneanlegget.

– Jeg oppfordrer folk til å tenke alternativ transport, og finne busser eller taxi.

Viser sin misnøye på Twitter

Mange har blitt rammet av togstansen mandag kveld. På Oslo S var stemningen ganske behersket da Aftenposten var der, og medhjelpere fra NSB og Flytoget hjalp til så godt de kunne. Folkemengden var heller ikke så stor.

Flere har likevel vist sin misnøye i sosiale medier:

Kaos nok en gang Buss for tog. Uvitende medarbeidere.1,5 timer, OSL til National. Samferds-Norge er sårbart & uforutsigbart @flytoget #nsb — Bernt Bremdal (@berntbremdal) July 31, 2017

Fantastisk @nsb_no alle tog nordover innstilt. Hva gjør dere da? STENGER informasjonen!!!??? #service pic.twitter.com/AKowyp4gHu — Bjarte M Solberg (@bjartems) July 31, 2017