Togstans mellom Oslo S og Eidsvoll

Strømbruddet mandag kveld fører til at fjernstyringen ikke fungerer som den skal.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, opplyser Bane Nor.

Reisende bes sjekke med NSB for informasjon om togavgangene. Togtilbudet fra Oslo S er allerede sterkt redusert som følge av byggearbeider.

I øyeblikket ingen togtrafikk mellom Oslo S og Eidsvoll. Fjernstyringen er ute grunnet strømbrudd, varighet uviss. — Bane NOR presse (@BaneNORpresse) July 31, 2017

Klokken 20.18 opplyser medievakt i Bane Nor, Olav Nordli, at de fortsatt prøver å finne ut hvor omfattende konsekvensene av togstansen blir.

– Vi har ingen prognose på varighet, og vet veldig lite foreløpig, sier han.

– Her er det fullstendig stengt. Bane Nor får ikke i stand signalanlegget, og da får ikke vi kjøre tog, sier pressevakt i NSB, Håkon Myhre.

Han legger til at det er vanskelig å skaffe busser for alternativ transport, ettersom de fleste bussene allerede er i bruk. I Oslo-området har det vært buss for tog hele sommeren som følge av utbygging av jernbaneanlegget.

– Jeg oppfordrer folk til å tenke alternativ transport, og finne busser eller taxi.