E18 åpnet igjen -fortsatt lange køer etter kjedekollisjon

Kollisjonen fant sted like etter klokken 13 søndag formiddag. E18 ble sperret av både i nordgående og sørgående retning, skrev politiet på Twitter. Om lag en halvtime senere var veien åpnet igjen, men det var fortsatt mye kø i området.

Operasjonsleder Vidar Aaltvedt sa til NRK at han anbefaler de som er lokalkjent om å kjøre over Fylkesvei 356 Herre/Vold for å unngå kø.

– Det er lange køer, så hvis du kan veien så kan det nok være lurt å kjøre den veien, sier han.

I alt var det ni personer involvert i ulykken. Åtte personer kom uskadd fra det, mens en person ble sjekket av legevakt grunnet smerter i magen, sier politiet til NTB.

Ulykken skjedde da den ene bilen kjørte på en annen bakfra i sørgående kjørefelt. Alle de tre bilene er berget av veien.