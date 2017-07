17 år gammel jente død etter knivstikking i Kristiansand, 15-åring siktet for drap

Politiet har pågrepet ei 15 år gammel jente som er siktet for drap og drapsforsøk etter knivstikkingen av en kunde og en ansatt ved butikken.

– Det var i går ettermiddag, 26. juli i 17.30-tiden, at to personer ble knivstukket inne på butikken Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand, skriver politiet i en pressemelding.

Like over midnatt ble en 17 år gammel jente bekreftet død. Tilstanden til den andre kvinnen, som er i 20-årene, er foreløpig ukjent. Begge skal ha vært ved bevissthet da de ble kjørt til Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Gjerningspersonen ble pågrepet uten dramatikk et annet sted på kjøpesenteret. Politiet ber om vitner som har observert hendelsen eller som har viktig informasjon, om å ta kontakt.

– Hun hadde tidligere på dagen rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet, opplyser fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille.

Hun opplyser om at pårørende er varslet.

Skal ha truet flere

Senterdirektør Ruben Storevold opplyser i en skriftlig uttalelse til Fædrelandsvennen at Nokas' sikkerhetspersonell evakuerte senteret og ba butikkene om å stenge fram til de fikk oversikt over situasjonen.

Flere personer var imidlertid vitne til kaoset som fant sted like etter at meldingene om at folk måtte holde seg unna andre etasje rullet ut over høyttaleranlegget.

Et av vitnene forteller til Fædrelandsvennen at jenta skal ha truet flere andre på senteret, mens et annet vitne opplyser at de to fornærmede ble knivstukket i magen og i siden.

Politiet kan foreløpig ikke bekrefte dette, men forteller at de fikk svært mange meldinger om hendelsen.

Pressekonferanse

Tidligere onsdag sa operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt at hun var kjent for politiet fra før, men at det var uklart hva som ville skje med henne videre.

Politiet kjenner ikke til om det er en relasjon mellom gjerningspersonen og de to ofrene, og ønsker ikke å gi mer informasjon natt til torsdag.

Det vil bli kalt inn til en pressekonferanse på politihuset i Kristiansand i løpet av torsdag formiddag.