SAS med ny passasjerrekord i juli

Det var en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med juli i fjor, viser tallene som ble lagt frem tirsdag.

Belegget gikk imidlertid ned med 1,7 prosentpoeng, til 86,5 prosent, sammenlignet med 2016.

Samtidig viser tallene at kapasiteten målt i antall tilgjengelige setekilometer økte med 8,8 prosent, mens passasjertrafikken målt i antall passasjerkilometer økte med 6,7 prosent. Det betyr at SAS fylte noe færre seter i årets julimåned.

Mens trafikken på SAS' Europa-ruter økte med 8,3 prosent, vokste langdistansetrafikken med 6 prosent.

– I juli utviklet etterspørselen seg i tråd med de foregående månedene, med stabil trafikkvekst i SAS' geografiske regioner, skriver selskapet i en pressemelding.

Også SAS' argeste konkurrent Norwegian kunne notere passasjerrekord i juli. Totalt fløy 3.358.565 passasjerer med Norwegian i juli, 432.683 flere enn i juli 2016, en økning på 15 prosent.

I juni la SAS frem et resultat for andre kvartal på minus 208 millioner svenske korner før skatt. I tillegg til å doble kostnadskuttene til 3 milliarder kroner frem mot 2020 og å etablere nye baser i London og Malaga, leter selskapet etter kanaler for å øke inntjeningen ut over billettsalget.