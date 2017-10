Rødt farenivå på Veslemannen. Beboere blir evakuert og NVE vil nå «vannbombe» fjellpartiet.

Rauma kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet er varslet, skriver NVE på sine nettsider.

– Nedbøren de siste dagene har gitt økt bevegelse i den mest aktive delen av fjellpartiet Veslemannen. Bevegelsene var onsdag kveld klokken 22 over 42 mm per døgn, noe som tilsier rødt farenivå, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE i pressemeldingen.

Vil «vannbombe» fjellpartiet

Han opplyser at de nå vil evakuere de som bor under fjellpartiet. Etter det har skjedd, vil de prøve å utløse et skred ved å «vannbombe» Veslemannen.

– Etter at beboerne som kan bli berørt av et eventuelt skred er evakuert, vil vi tilføre vann til Veslemannen i håp om å få bedre effekt av nedbøren. Målet er å kunne utløse hele eller deler av Veslemannen, slik at belastningen på beboerne blir mindre i framtiden, sier Blikra.

NVE har fra før plassert flere vanntanker på toppen av fjellpartiet. Fra disse tankene går det slanger ned til den mest aktive delen av fjellpartiet.

Usikker på om det vil rase

Det er knyttet usikkerhet til om tilførsel av vann vil kunne bidra til å løse ut et skred fra Veslemannen.

«Forsøket er uansett verdifullt fordi NVE får mer kunnskap om fjellpartiet og responsen på vanntilførsel», heter det i pressemeldingen fra NVE.

Tre ganger tidligere har det vært rødt farenivå for Veslemannen, henholdsvis i 2014, 2015 og 2016.

NVE varslet at de fredag morgen vil holde en pressekonferanse.