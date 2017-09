Likbilsjåfør mistet lappen etter råkjøring

Ifølge NRK var gravferdsagenten på vei fra Trondheim til Sunnmøre da episoden fant sted i august.

– Hun var på vei hjem. Det begynte å bli kveld. Det var fint vær, sol og tørre veier. Hun visste det var 80-sone på stedet. Hun så at hun hadde kort tid til å rekke en ferje. Derfor tråkket hun litt ekstra på gassen, heter det i dommens oppsummering av kvinnens forklaring i retten.

Gravferdsagenten vedgikk å ha kjørt for fort, men forklarte at inndraging av førerkortet i fem måneder ville gå ut over firmaet hennes. Retten sto imidlertid fast på at hun måtte være uten førerkort i så lang tid, og hun må også betale 9.000 kroner i bot.