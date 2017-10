I tillegg mener de at de betaler Statsbygg for flere kvadratmeter enn de faktisk disponerer, på grunn av feil oppmåling. Og de mener vedlikeholdet av bygningen fra 1978 er for dårlig.

Det kommer frem i en brevutveksling mellom de to etatene, som er omtalt på bygg.no.

Politiets fellestjenester skriver at det er snakk om «store summer» de har betalt for mye. De mener pengene heller kunne vært brukt til å kjøpe flere politibiler eller ansette flere politifolk.

De krever nå nedjustert husleie med tilbakevirkende kraft.

Mener politiet tar feil

Statsbygg avviser kravene. De mener politiet tar feil i sine oppmålinger.

– Vi kjenner bygningsmassen veldig godt, og har hatt en dialog med Politiets fellestjenester om dette. Vi er ikke enige i deres vurderinger av husleie, vedlikehold og størrelse på bygget, sier eiendomsdirektør Frode Meinich i Statsbygg til bygg.no.

Statsbygg sier at de selv har kontrollmålt bygningen med ekstren hjelp, og at politiet har målt feil.

Tvisten skal nå avgjøres av Justisdepartementet. De bekrefter at de har mottatt saken, men sier til nettstedet at de ikke ønsker å kommentere saken.