Oslo tingrett har dømt de to mennene til henholdsvis åtte års fengsel og fem år og seks måneders fengsel for «jobben» de utførte for bakmennene i en heroinliga i Oslo i februar 2017.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, og de tiltalte vurderer om de skal anke.

Stoppet i drosje på Tøyenbadet

Avsløringen av heroinligaen er blitt kalt «Operasjon Tøyenbadet». Tøyenbadet har ikke noe med saken å gjøre, bortsett fra at opprullingen av ligaen startet med at de to tiltalte ble stanset av politiet i en drosje utenfor Tøyenbadet på ettermiddagen søndag 5. februar i år.

I drosjen fant politiet en pakke med tre kilo heroin.

To dager senere slo spanere seg gjennom en dør på Stovner senter, pågrep en tredje mistenkt og fant nesten et halvt kilo heroin.

9. februar i år ble så to mistenkte bakmenn tatt. De er siktet for håndtering av 17 kilo heroin. Tiltalespørsmålet er nå til vurdering hos statsadvokaten.

Syv somaliere tatt – 20 kilo heroin beslaglagt

Avslørt av telefonavlytting

Nesten alle de siktede i denne saken har somalisk opprinnelse. De ble avslørt etter at ledelsen ved Grønland politistasjon ba om hjelp fra seksjon for organisert kriminalitet.

– Vi oppdaget at det var en del somaliere som solgte her nede, og da skjønte vi fort at det var ikke så langt frem til hovedmennene. Med hjelp fra orgkrim og den verktøykassen de har, klarte vi å nøste opp i den saken, sa politistasjonssjef Kåre Stølen til TV 2 i mars.

Flere mistenkte ble satt under overvåking, og man startet telefonavlytting. Avlyttingen ga resultat etter bare noen dager, da spanerne fikk informasjon om at det skulle overleveres tre kilo narkotika på Romsås.

Til Oslo dagen før

På Romsås den 5. februar fant spanerne både nederlenderen, dansken og en av de antatte bakmennene på en parkeringsplass ved senteret.

Politifolkene så hvordan dansk-somalieren fikk overlevert en handlepose fra Joker. Han og nederlenderen satte seg deretter i en drosje og kjørte i retning Tøyenbadet. Gjennom kommunikasjonskontrollen kom det frem opplysninger om at tre kilo heroin var i ferd med å bli fraktet til en adresse ved Tøyenbadet. En patrulje kom derfor til stedet og pågrep de to mennene da drosjen ankom.

Under rettssaken erkjente dansk-somalieren straffskyld, mens nederlenderen nektet for å ha medvirket til håndteringen av heroinpakken.

Nederlenderen ble straffet med åtte års fengsel. Dansk-somalieren fikk betalt av retten for erkjennelsen, og ble dømt til fem år og seks måneders fengsel.

Mennenes forsvarere har ikke ønsket å kommentere saken.

– Omfattende nettverk

– Dette er et somalisk nettverk som helt åpenbart har forsynt Oslo med heroin, og slik sett er et betydelig nettverk slått ut i denne omgangen, sa daværende sjef for organisert kriminalitet, politiinspektør Einar Aas, til TV 2 i mars.

Mannen som ble pågrepet på Stovner etter at politiet brukte rambukk mot døren hans, ble dømt til tre års fengsel i Oslo tingrett 13. september i år.

Da politiet slo seg inn, satt den arbeidsledige 36-åringen ved stuebordet og delte opp 100 gram heroin.

Skulle få 3000 i betaling

«Han hadde en hvit plasthanske på høyrehånd. Han hadde en digitalvekt. En rull Kiwi-poser. Oppklipte poser. Bit av stolbein. En kniv. På kjøkkenet ble det beslaglagt ytterligere bortimot 400 gram heroin», heter det i dommen.

36-åringen har erkjent forholdene. Han fortalte i retten at han hadde spurt andre om å få gjøre jobben, og at han skulle få 3000 kroner i betaling.

«Han spurte ikke hva slags stoff. Han ville tatt imot det uansett hva slags stoff det var», heter det i dommen.