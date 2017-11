Jordskjelv nær Bergen

– Jeg kan se at det har vært et skjelv. Det er tydelige utslag både på målestasjonen vår på Ask på Askøy og på Geofysisk institutt i Bergen, sier Mathilde B. Sørensen, førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap ved UiB.

– Ristet kraftig

– Bakken ristet relativt kraftig i omtrent ti sekunder, skriver en beboer i Øygarden til BT.

Det har kommet meldinger om lignende opplevelser fra Nordhordland, Arne, Askøy og flere steder i Bergen.

– Plutselig ristet alle glassene i skapet. Skikkelig ekkelt, skriver en annen.

Ifølge Norsk nasjonalt seismisk nettverk hadde jordskjelvet en styrke på 3.8. Det inntraff klokken 09.46 og hadde episenter vest for Øygarden.