Jordskjelv rystet Bergen: – Vi har ikke hatt større skjelv på fastlandet i Norge på over ti år

– Vi satt og spiste frokost, og så begynte det å klirre i glassene på bordet og riste i hele huset, sier Stine Rob (21) til Bergens Tidende.

Hun bor sammen med to andre i et gammelt trehus i Lille Øvregaten i Bergen sentrum.

– Jeg trodde først det var sprengning, men det sluttet ikke å skjelve, og da tenkte vi det måtte være et jordskjelv, sier Rob på telefonen til BT.

21-åringen sier hun opplevd et jordskjelv før.

– Men dette var kraftigere, sier hun.

Fikk 50 henvendelser etter jordskjelv i Oslo-området: – Mange merket det

– Skikkelig ekkelt

Jordskjelvet hadde en styrke på 3,8 på Richters skala, og skjedde klokken 09.46, ifølge Norsk nasjonalt seismisk nettverk.

Episenteret, altså utgangspunktet for jordskjelvet, lå på 12 kilometers dyp, rundt 5 km vest for Tjeldstø i Øygarden. Det opplyser Institutt for geovitenskap.

– Vi har ikke hatt et større skjelv på fastlandet i Norge de siste ti årene, sier overingeniør Berit Marie Storheim ved Jordskjelvsenteret på Institutt for geovitenskap.

De kartlegger alle skjelv som blir registrert. På den kronologiske listen de har liggende ute på sine nettsider, må vi 17 år tilbake for å finne et like stort skjelv på fastlandet som tirsdagens. Det skjedde 8. desember 2000, med episenter rett vest for Glesvær på Sotra.

De siste 25 årene er det registrert fem lignende skjelv her på Vestlandet som har vært så kraftige at de har kunnet føles, ifølge en rapport som instituttet sendte ut tirsdag.

BT fikk en strøm av fått meldinger fra lesere som merket skjelvet følgende steder: Nordhordland, Loddefjord, Karmøy, Høyanger, Austrheim, Øygarden, Arna, Askøy, Åsane, Fana, Fyllingsdalen og flere steder i Bergen. Også Statoil merket skjelvet på sine plattformer i Nordsjøen.

– Det er tydelige og ganske kraftige utslag både på målestasjonen vår på Ask på Askøy og på Geofysisk institutt i Bergen, sier Mathilde B. Sørensen, førsteamanuensis ved instituttet.

Bildene danset på veggen i Øygarden

På Rådhuset i Øygarden ble det oppstandelse da bildene på veggen plutselig begynte å bevege på seg. Så hørtes buldring som lignet på en sprengning.

– Jeg sprang ut i gangen og lurte på hva i alle dager som skjer. Og der sto rådmannen og lurte på det samme, sier Rune Landro, kommunalsjef for skole og barnehage i Øygarden.

Landro har bodd i området i 35 år.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier han.

Forskningsstiftelsen Norsar skriver i en pressemelding at skjelvet trolig brøt den store Øygardenforkastningen som avgrenser sokkelen fra fastlandet.

– Et jordskjelv med styrke 3,8 på Richters skala svarer i energi til en eksplosjon med 7559 kilo med TNT, uttaler seismolog Dominik Lang hos Norsar.

Hunden løp løpsk

Thomas Bekkenes jobber i IT-avdelingen til Øygarden kommune. Fem minutter før skjelvet tittet han på webkameraet som er montert hjemme på Kleppestø, for å se om hunden Tito hadde det bra.

Da merket han noe helt uvanlig.

– Tito sprang rundt hjemme i full fart, og det er helt uvanlig for han å være, sier han.

– Jeg tror kanskje han merket skjelvet litt før jeg gjorde, sier Bekkenes.

Kun noen minutter etterpå begynte kaffekoppen på bordet hans å riste.

Kan komme små etterskjelv

Professor Lars Ottemöller sier det ikke er fare for skader ved skjelv av denne styrken.

– Det kan være skremmende. Men det er ikke risiko for skader før styrken blir på 4,5 til 5.

– Kan det komme etterskjelv?

– Ja, men det vil i tilfelle være veldig lite.

– Hvor uvanlig er så kraftige skjelv på disse kanter?

– Det er ikke helt vanlig. 30. juni hadde vi et skjelv på 4,5 i Nordsjøen, men det var langt til havs. Og for to uker siden, 29. oktober, hadde vi en skjelv med styrke 2 i Oslo. Det er uvanlig med to skjelv i landets to største byer på to uker, sier Ottemöller.