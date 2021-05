To personer funnet omkommet etter skred i Troms

Flere helikoptre var lørdag ved 14.30 tiden på vei til et snøskred i Lyngen i Troms. To personer er omkommet, melder NRK.

Sofiatinden sett fra sørvest i arkivfoto fra 2012. Foto: Arkiv/ Ximonic (Simo Räsänen) - Own work, CC BY-SA 3.0

1. mai 2021 14:42 Sist oppdatert 12 minutter siden

Politiet i Troms skrev på Twitter kl. 14.22 at et ukjent antall personer er tatt av snøskred i Lyngen i Troms.

Kl. 14.40 opplyser Karl Erik Thomassen til Aftenposten at to personer er funnet. Tilstanden til de to var uavklart, men i 15-tiden bekrefter politiet til NRK at de to er omkommet.

Han utelukker ikke at flere kan være tatt av raset.

– Men vi har ingen informasjon om at så er tilfelle, sier Thomassen.

Han opplyser at det er kaldt og klart vær i området.