Kvinner over hele verden melder om mens-endringer etter koronavaksine. Det blir avvist som anekdotisk.

Det er lite forskning på om det er en sammenheng mellom mens-endringer og vaksinen. Her var flere doser klargjort for bruk på Alna vaksinesenter i april. Arkivfoto: Stein J. Bjørge, Aftenposten

Etter at Aftenposten omtalte fenomenet har Statens legemiddelverk mottatt mange meldinger fra kvinner.

Sist helg fortalte Aftenposten historien om Marhú Salas og Cathrin Svanevik Frøyen som opplevde uregelmessigheter i menstruasjonen etter å ha tatt Moderna- og Pfizer-vaksinene.

Flere krever økt oppmerksomhet om kvinnehelseforskning og ønsker svar på hvorvidt uvanlig menstruasjon er en bivirkning av koronavaksinene.

Kvinne i overgangsalderen fikk mensen

En av dem er Heidi Grymyr. Hun vil gjerne vite hvorvidt vaksinen hun tok i mai, gjorde at hun som kvinne i overgangsalderen, plutselig begynte å blø.

– Det er veldig viktig at vi får vite om det er en bivirkning, både for unge og eldre damer. Derfor bår alle ha lav terskel på å melde inn mulige bivirkninger, sier Heidi Grymyr. Foto: Privat

Grymyr er 55 år gammel. Sist hun hadde menstruasjon var i februar 2020. Det er mer enn ett år siden. Men uken etter at hun ble vaksinert med Moderna-vaksinen, fikk hun mensen igjen.

– Jeg kjente jo at det kom og tenkte «oj»! Det er jo sånn man skal være oppmerksom på når man er i overgangsalderen, så jeg ringte til legen og fikk time der, sier hun.

For kvinner i overgangsalderen er det veldig uvanlig å ha blødninger mer enn ett år etter forrige menstruasjon.

Legen sa ikke noe til Grymyr om at det kunne ha en sammenheng med vaksinen. Hun tenkte ikke over det før hun leste Aftenposten-artikkelen om de andre kvinnene som hadde opplevd uregelmessigheter.

– Det er kanskje lett å bortforklare at unge jenter har endret menstruasjon, men ikke like lett å bortforklare at en dame i overgangsalderen får mensen. Jeg vil gjerne vite om det er en sammenheng der eller ikke, sier hun.

Vil ha mer forskning på kvinnehelse

Helene Svabø er programleder for podkasten Femihelse, som hun driver sammen med Sigrun Stenseth. De har blant annet snakket med flere eksperter på mensen og kvinnehelse. Svabø har også engasjert seg sterkt for kvinnehelseforskning.

– Kvinner kjenner sin egen kropp godt nok til å vite om noe ikke er som det skal være, sier hun.

Hun mener det er typisk at kvinnene blir avfeid når de forteller historier om kraftige blødninger etter vaksinering. Nå etterspør hun mer forskning på mulige sammenhenger mellom menstruasjonsendringer og koronavaksine.

– Problemet er jo at man generelt sett er for dårlig til å forske på kvinnehelse, og det ser vi også her, sier Svabø.

Lite forskning på mens og korona

Over hele verden har kvinner meldt om uregelmessigheter i menstruasjonen etter å ha fått vaksinen. Likevel er det foreløpig gjort svært lite forskning på det.

Historiene deres er av eksperter og helsemyndigheter i flere land beskrevet som «anekdotiske». Opplevelsene deres blir forklart med at det sannsynligvis er tilfeldigheter og at uregelmessigheter i menstruasjonen er veldig vanlig.

Noe relevant forskning finnes:

En FHI-studie viser at både Astra Zeneca-vaksinen og mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna kan gi neseblødning og blåmerker. Sannsynligheten for dette var høyere hos kvinner. Studien har ikke sett på menstruasjonsendringer.

En annen studie viser at selve koronaviruset kan gi endret menstruasjon. Av 177 kvinner i studien, hadde 28 prosent opplevd endringene sykluser.

Forskning på HPV-vaksinen og influensavaksinen viser at disse vaksinene kan føre til midlertidige endringer i menstruasjonssyklusen.

Dette kan være årsaken

Gynekolog Madeleine Engen mener kvinnenes historier må tas på alvor. Også hun mener det må forskes mer på kvinnehelse og korona.

– Studier tyder på at 15–20 prosent av alle kvinner er rammet av uregelmessige menstruasjoner. Likevel bør det tas på alvor og registreres som bivirkning dersom kvinner med vanligvis helt regelmessig mens får kraftige blødninger, sier Engen.

Hun mener det er to mulige måter koronavaksinen kan føre til uvanlige blødninger:

Den første teorien er at lave blodplater er en «vanlig» registrert bivirkning av spesielt Astra Zeneca. Lave blodplater, eller Trombocytopeni som det heter på fagspråket, hindrer blodet i å koagulere og kan føre til kraftigere blødninger.

En annen mulighet er at vaksinen i seg selv fremprovoserer en så kraftig immunrespons at det kan påvirke hormonnivåene i kroppen, på samme måte som fysisk og psykisk stress. Det kan derfor gi uregelmessige og eller kraftige blødninger.

– Heldigvis ser det ut til å være forbigående, men dette vet vi ikke med sikkerhet før vi får gode studier som kartlegger korona og kvinnehelse, sier Engen.

Flere har meldt inn bivirkninger i helgen

Det er to måter noe kan avgjøres å være en bivirkning. Enten gjennom statistiske vurderinger av meldinger eller gjennom medisinske studier av pasientgrupper. For at en bivirkning skal avgjøres gjennom statistikk, må det være flere innmeldte tilfeller enn normalt.

Helene Svabø fra Femihelse er redd for at måten man snakker om kvinners menstruasjon, gjør at færre kvinner vil melde ifra.

Fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsen sier han ikke avviser at det kan være en sammenheng. Han sier derimot at fordi det er så vanlig med uregelmessigheter i menstruasjon kan det være vanskelig å sette det direkte i sammenheng med koronavaksinen.

– Tror du måten man snakker om kvinner og menstruasjon gjør at færre vil melde inn mulige bivirkninger knyttet til menstruasjon?

– Det tror jeg ikke, sier han.

Aftenposten og andre medier omtalte historiene til kvinner som har opplevd uvanlig menstruasjon. I løpet av helgen har Statens legemiddelverk mottatt mange meldinger fra kvinner som har opplevd det samme. De jobber nå med å gjennomgå disse.