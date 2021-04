Ønsker seg vaksinebevis med det samme

Vaksinepass kan dele folk i et A- og et B-lag, frykter kritikere. Men nyvaksinerte i bydel Alna vil gjerne ha papir på at sprøyten er tatt.

Sykepleierne Muna Hussein og Yasmin Hassan synes begge at vaksinepass er en god idé. Foto: Stein J. Bjørge

Blir det fint eller urettferdig med vaksinepass? Debatten ruller med økende tyngde, også i Oslos bydel Alna, der det nå vaksineres også på helgedager på grunn av høyt smittetrykk. Sykepleier Muna Hussein (22) gjør klar sprøytene til de over 200 som skal stikkes denne lørdagen.

– Mange spør etter bekreftelse på at de er vaksinerte fra dag én. De har lyst til å begynne å leve normalt igjen så fort som mulig, sier Hussein.

Selv ble hun vaksinert i februar og er tilhenger av at vaksinerte bør få vaksinepass/covid-sertifikat så fort de er fullvaksinerte.

– Folk er så glade og takknemlige for at det nå er deres tid. Mange av de gamle har ikke vært utenfor hjemmet på flere måneder når de kommer hit.

Sykepleierkollega Yasmin Hassan (26) har nettopp hatt viruset og må derfor vente i tre måneder på vaksinen. Men også hun mener vaksinepass er en god idé.

– De fullvaksinerte bør få trene og begynne å gå på kino igjen. Hvorfor skal vi kreve at de skal sitte hjemme?

– Blir ikke det urettferdig overfor andre grupper som må vente mye lenger?

– Jeg ser ingen grunn til å vente. Dessuten kan et vaksinepass motivere dem vi sliter med å overtale. Flere, spesielt yngre med lav risiko for å bli veldig syke, har sagt de er skeptiske til vaksinen. Kanskje dette kan få dem til å ombestemme seg?

«Vaksinepass», «koronapass», «covid-19-sertifikat». Kjært barn har mange navn, men her er hva det betyr.

På vaksinestasjonen på Haugerud senter er gjestene preget av glede og takknemlighet. Foto: Stein J. Bjørge

Regjeringen: Kommer snart

EU-kommisjonen har siden 17. mars lagt planer for et slikt pass eller sertifikat. Mange europeiske land er kommet langt med slike planer, også Norge.

«Regjeringen utreder om en forenklet utgave av et koronasertifikat også kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus», sa statsminister Erna Solberg i sin redegjørelse til Stortinget onsdag.

Argumenter for

Som med det meste som har med koranaen å gjøre, knytter det seg mange uavklarte spørsmål til ordningen med vaksinepass. Men fordelene, eller ja-argumentene i debatten, kan i stikkordsform listes slik:

Det blir lettere for nordmenn å reise utenlands.

Det blir lettere å ta imot utenlandsk arbeidskraft.

Grensekontrollen blir enklere når reisende er utstyrt med tydelig dokumentasjon.

Et vaksinepass kan også innenlands gi en raskere normalisering av livet for privatpersoner og næringsliv. Detaljene i ordningen er langt fra klare, men tanken er at folk med vaksinepass kan...

... gå på serveringssteder, konserter og idrettsarrangementer.

... bruke kollektivtransport som før.

... begynne å gå på jobb igjen i stedet for å sitte på hjemmekontor.

Argumenter mot

Det finnes også flere argumenter mot ordningen, særlig knyttet til forskjellsbehandling:

Utstedelsen av vaksinepass kan gi et «A-lag» og «B-lag» som går på samholdet og dugnadsviljen løs.

Vaksinering er frivillig, men ordningen med vaksinepass kan oppleves som et press på folk om å la seg vaksinere.

Uvaksinerte ungdommer kan havne på «B-laget» etter et år som alt har vært mer enn vanskelig nok for dem. «Det er ikke greit hvis de fortsatt må sitte hjemme mens besteforeldrene kan gå på konsert, treffe venner, reise og bevege seg fritt», sier Aps Ingvild Kjerkol.

Det knytter seg også tekniske spørsmål til hvordan vaksinepassene skal lages og sikres mot forfalskninger og juks.

– Vi må få i gang samfunnet igjen, sier Toril Haustveit. Foto: Stein Bjørge

– Vi må få samfunnet i gang

På vaksinestasjonen i bydel Alna merker Toril Haustveit (58) «nesten ingenting» når farmasøyt Ahmed Malik stikker henne i overarmen.

- Jeg ble innkalt før jeg hadde trodd, det har gått så fort at jeg ikke rakk å tenke så mye på det, sier hun.

Haustveit er positiv til ideen om vaksinepass.

– Det synes jeg er helt greit. Så kan vi åpne opp litt etter litt. Noen synes kanskje det er urettferdig, men det er jo bare for en liten periode. Vi må få i gang samfunnet igjen, få folk som har vært permittert tilbake i jobb.

– Hva er det første du skal gjøre når du kan leve som normalt?

– Jeg gleder meg til å reise. Helst rundt i Norge, uten at jeg trenger å være redd for at jeg drar med meg smitte til stedene jeg besøker. Utlandet frister ikke, ihvertfall ikke ennå.

En lettelsens dag. Nisar Ahmed har gledet seg til å bli «fri i tanken og mindre redd». Foto: Stein Bjørge

Også Nisar Ahmad (59) har fått sitt første stikk denne lørdagen. Om seks uker er han fullvaksinert.

– Jeg har gledet meg til denne dagen, sier han.

– Jeg vil beskytte meg.

De rødeste på smittekartet

Alna har vært en av de rødeste bydelene på Oslos smittekart det siste året. Som Alna-innbygger har Ahmad kjent på frykten for å bli syk. Det har føltes som om viruset kan angripe når som helst, hvor som helst. Derfor har han holdt seg mest hjemme det siste året.

– Det har vært kjedelig, uten tvil, sier Ahmed.

Vaksinepass er han mindre opptatt av. For Ahmad er vaksinen først og fremst et skritt på veien til å bli «fri i tanken og mindre redd».

– Jeg ønsker at samfunnet skal åpne igjen, men ser argumentene på begge sider. Når de bestemmer seg, vil jeg følge reglene.

– Hva gleder du deg mest til når du kan leve som normalt?

Han smiler.

– Å treffe familie og venner.