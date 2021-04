Eldre kvinne med koronasmitte død i Gran – deltok på ulovlig arrangement

En koronasmittet kvinne som ikke hadde testet seg, er død i Gran kommune i Innlandet. Samtidig er flere personer smittet etter arrangementer i palmehelgen.

Gran rådhus i Jaren. Foto: Kagee/Wikimedia Commons

NTB

11. apr. 2021 17:18 Sist oppdatert 8 minutter siden

Dødsfallet ble bekreftet søndag formiddag. Kvinnen i 70-årene ble funnet død i sin bolig i Gran, opplyser kommunen.

– Etter dødsfallet er kvinnen bekreftet smittet med covid-19 med hurtigtest, og sykehistorien er forenlig med covid-19. Det er derfor grunn til å tro at viruset er en direkte eller sterkt medvirkende årsak, skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi har fått bekreftet fra kvinnens pårørende at hun har vært syk med luftveissymptomer. Hun har ikke tatt koronatest før hun døde, opplyser kommuneoverlege Are Løken.

Dette er det fjerde korona-dødsfallet i Gran kommune.

– Det er leit at enda en person er død som følge av viruset, og vi tenker nå spesielt på de pårørende som har mistet en av sine kjære, sier Løken.

– Ønsket ikke å bli testet

Kvinnen var syk i om lag en uke, men hun ønsket verken å la seg koronateste eller å få helsehjelp, skriver familien til den avdøde i en pressemelding som videreformidles av kommunen.

– Til tross for oppfordringer fra familien, ønsket hun ikke å bli testet for covid-19 og ønsket heller ikke helsehjelp da hun ble stadig sykere. Siste kontakt med henne var via telefon lørdag. Da vi ikke fikk kontakt søndag, ble vi bekymret og tok oss inn i boligen sammen med helsefaglig personell, skriver familien.

Familien skriver at de er kjent med at kvinnen deltok i et ulovlig arrangement i Gran i påsken. Arrangementet skjedde på eiendommen til en koronasmittet mann i 60-årene som ble funnet død i sitt hjem 6. april. Mannen var en profilert stemme i det norske konspirasjons- og antivaksinemiljøet.

– Fra før av var vi klar over at hun var skeptisk til både vaksiner og til den offentlige informasjon om covid-19. Det var likevel nytt for oss at hun var involvert i dette miljøet. Vi som er pårørende, deler ikke de samme oppfatningene om pandemien og synes det er svært trist at hun nå er død og ikke ønsket å ta imot helsehjelp, skriver familien videre.

Smitte etter arrangementer

Kommunen opplyser at den har fått bekreftet at flere nærkontakter til personer som var til stede på ulovlige arrangementer i palmehelga, er koronasmittet. Alle arrangementene skjedde på tomten til den nå avdøde mannen i 60-årene.

– Vi har nå fått bekreftet at flere nærkontakter til personer som var til stede på arrangementet 26. mars, er smittet med covid-19. Dette er noe vi har fått bekreftet fra flere andre kommuner på Østlandet.

Kommunen tror blant annet at en person med tilknytning til Oslo var til stede, og at vedkommende er blant nærkontaktene, skriver Avisa Oslo.

– Det er mye som indikerer at en av nærkontaktene til de smittede har Oslo-tilknytning, men vi har ikke fått verifisert dette, sier Løken til avisen.

Han forteller at de involverte er vanskelige å få i tale, og han bekrefter at kommunen har anmeldt forholdet til politiet.