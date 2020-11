Våt oktober på Østlandet – varmt i nord

Flere steder på Østlandet var det opptil tre ganger så mye nedbør som normalt i oktober. I Nordland var det derimot uvanlig tørt.

Det kom mye nedbør på Østlandet i oktober. Foto: Mariam Butt / NTB

NTB

Fra før var det klart at det for første gang siden 1993 ble registrert mer regn i Oslo enn i Bergen i oktober.

Fem steder i Viken og Vestfold og Telemark ble det satt nye nedbørsrekorder i oktober. Størst økning fra forrige rekord hadde Veggli i Rollag i Viken som endte på 174 millimeter, 24,9 millimeter mer enn den forrige rekorden fra 2014.

Verdt å merke seg er også Tunhovd i Nore og Uvdal. Aldri før i stasjonens 125 år lange levetid har så mye nedbør (134,4 millimeter) falt i oktober.

Andre strake for Jan Mayen

I den andre enden har ni stasjoner ny minsterekord. To i Stryn i Vestland, tre i Nordland og to i Troms og Finnmark. Den siste rekorden tilhører Jan Mayen. Til tross for at målingene her føres helt tilbake til 1921, ble den forrige rekorden satt i 2019.

På landsbasis var nedbørsmengden like under normalen (95 prosent), mens månedstemperaturen lå 1,5 grad over normalen. Det er det 15. varmeste siden 1900.

Nordland hadde flere stasjoner med under 25 prosent av normal nedbørsmengde, og det var landets to nordligste fylker som fikk de relativt høyeste temperaturene. Enkeltstasjoner hadde avvik på opptil 3 grader over normalen.

Mot vinter

Lindesnes fyr og Kvitsøy var landets varmeste steder med en snittemperatur på11,2 grader i oktober. Høyeste maksimumstemperatur, 21,4 grader, hadde nordmørskommunen Tingvoll på månedens første dag.

Ser vi på de kaldeste stedene er det mye som tyder på at vi nærmer oss den hvite årstiden. Gamanjunni i Kåfjord i Troms var kaldest (-2,7 grader) gjennom måneden, mens Folldal og Kautokeino begge målte -18,7 grader i løpet av oktober.

Dermed var det 40,1 grader i forskjell mellom det varmeste og kaldeste kongeriket opplevde i årets tiende måned.