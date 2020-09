Nye FHI-tall: Antallet nye smittede økte 90 prosent.

Antallet nye smittetilfeller i forrige uke er det høyeste siden begynnelsen av april.

717 nye smittetilfeller ble oppdaget i Norge i uke 36, noe som er en økning på 91 prosent fra uken før. Vidar Ruud, NTB scanpix

9 minutter siden

717 nye smittetilfeller ble oppdaget i Norge i uke 36, noe som er en økning på 91 prosent fra uken før, viser tall Aftenposten har hentet fra MSIS og FHI.

0,88 prosent av de 82.200 personene som testet seg i forrige uke, avla positiv testet. Dermed ble andelen som testet positivt, doblet fra uken før.

Smittetallene forrige uke er det høyeste tallet siden uke 15 i begynnelsen av april.

En stor del av den kraftig veksten er knyttet til de to store enkeltutbruddene i Indre Østfold og Bergen. I 343 av Norges 356 kommuner er smittesituasjonen uendret.

Tester 12 ganger flere nå

Selv om antallet positive prøver nå er like høyt som i starten av april, er situasjonen likevel svært annerledes.

Sist det ble påvist et så høyt antall smittede på en uke, ble det bare testet 6587 personer. Forrige uke ble det testet 82.200 personer, det vil si 12 ganger så mange.

Den gang var det dessuten en langt høyere prosentandel som avga positiv test. I uke 15 avga 6,5 prosent positiv test, mens andelen nå er 0,88. Det er et klart tegn på at smittenivået ute i samfunnet er svært mye lavere enn den gang.

Om lag 25–30 prosent av de nye tilfellene i forrige uke er knyttet til de to store utbruddene i Bergen og Østfold.

I begge tilfellene har lokale myndigheter gitt uttrykk for at man har kontroll over situasjonen. Samtidig er det innført flere strenge tiltak lokalt.

I Bergen ble private samling på mer enn ti personer forbudt i tirsdag etter at det er påvist flere smittetilfeller blant ansatte ved Haukeland sykehus. Samtidig ble det forbudt med offentlige arrangementer på over 50 personer.

Norge over «rødt» nivå

Tirsdag passerte Norge for første gang grensen som norske helsemyndighetene har satt for å være akseptabelt smittenivå i andre land.

Innbyggere fra såkalte «røde» land har vært pålagt 10 dagers karantene, og det har vært advart mot å reise til slike land.

Det europeiske smittevernbyrået ECDC beregner nå smittespredningen i Norge til 20 nye tilfeller pr. 100.000 innbyggere.

De økte smittetallene fører sannsynligvis til at det vil gå lengre tid før myndighetene eventuelt vurderer å lette på en del av de nasjonale tiltakene, for eksempel forbudet mot større arrangementer.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding