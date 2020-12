50 leger har sagt opp i protest i Bærum

Lønnsforhandlinger mellom leger i Bærum og kommunen har brutt sammen. Kommer ikke partene til enighet, kan det ende i legekrise for kommunen.

Germar Schreider er Legeforeningens representant, og forhandler nå med Bærum kommune. Foto: TERJE BENDIKSBY

Gina Grieg Riisnæs

Torgeir Strandberg Journalist

18. des. 2020 21:20 Sist oppdatert nå nettopp

– Hvor mange som vil si opp arbeidsforholdet sitt, vet jeg ikke. Men misnøyen er veldig stor, sier Germar Schneider.

Han representerer Legeforeningen i de pågående forhandlingene med Bærum kommune. Legene mener lønnsforholdene deres i pandemien er for dårlige. De krever en bedre avtale.

Fredag ettermiddag kom kommunen med et siste tilbud.

Strategisk grep

– Det var et svært godt tilbud. Det takket legene nei til, hevder kommunalsjef for helse og sosial i Bærum kommune, Grete Syrdal.

Hun sier at legene som har sagt opp har fire ukers oppsigelsesfrist. Dermed er det ikke akutt fare for legemangel gjennom julehøytiden. Kommunen vil nå bruke tid for å finne ut hva som blir neste steg.

– Det kan se ut som om oppsigelsene kommer som en strategisk reaksjon siden vi ikke kom til enighet, sier Syrdal.

Kommunen mener avstanden mellom partene ikke er så stor, men at lønnskravet fra legene er for høyt.

Færre pasienter, mindre betalt

Legene som har brutt med kommunen, er næringsdrivende leger. De er ikke ansatt av kommunen, men jobber på bakgrunn av refusjoner. Ordningen er regulert gjennom sentrale avtaler der kommunen er en av partene.

Det vil si at legene får betalt etter hvor mange pasienter de behandler.

90 slike leger jobber ved Asker og Bærum legevakt. 50 av dem sendte skriftlige oppsigelse mellom klokken 16 og klokken 20 på fredag, opplyser Schreider. Trolig vil flere følge.

– Dette er først og fremst et signal til arbeidsgiver om at lønns- og arbeidsvilkårene ikke kan aksepteres. Disse legene ønsker å fortsette, men de kan ikke akseptere lønnsvilkårene har tilrettelagt for oss for øyeblikket. Det er viktig at denne jobben skjer under ryddige forhold med anstendige betingelser, sier han.

Til vanlig jobber Schneider som avdelingsoverlege ved legevakten i Asker og Bærum. Foto: Terje Bendiksby

Misnøyen har rot i den pågående koronapandemien. Næringsdrivende leger får betalt pr. pasient. Nå er det færre av dem, og grunnet smitteverntiltak tar det mer tid hvor hver pasient, mener Schneider.

– Dette har ført til en betydelig lønnsreduksjon, forklarer han.

Hvor mye legene taper økonomisk varierer fra person til person. Men Schneider anslår et tap på 20 til 30 prosent.

– I tillegg har vi økt risiko for egen sykdom fra koronasyke pasienter, uten å ha sosial sikkerhet i form av sykepenger.

Vil gjenoppta dialog

Nå vil partene fortsette arbeidet med å finne en løsning. Schneider håper de kommer til enighet snart.

– Ingen er interessert i at pasientbehandlingen skal lide under denne arbeidskonflikten, fortsetter han.

Syrdal sier at Bærum kommune nå vil søke å gjenoppta dialogen med Legeforeningen.

– Får innbyggerne i Bærum en legekrise på nyåret hvis kommunen og legene ikke kommer til enighet?

– Hvis alle disse står ved oppsigelse og vi ikke kommer til en enighet, da har vi en utfordring. Jeg har tro på at vi kommer til en løsning.

Ikke første konflikt

Dette er langt fra første gang Legeforeningen setter ned foten i løpet av koronapandemien.

I oktober ble flere titalls leger i kommuner over hele landet tatt ut i streik. De ønsket da begrensninger for hvor mye legevaktarbeid leger kan pålegges.

Etter en knapp uke endte streiken da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd.

