Fra Sverige med egen båt? Her må du møte til grensekontroll.

Politiet åpnet mandag klokken 12 det første kontrollstedet for båtfolk som kommer fra Sverige.

Her, i Sponvika utenfor Halden, kan du møte til grensekontroll når du kommer med egen båt fra Sverige. Foto: Øst politidistrikt

Kravet til å «fremstille seg for grensekontroll», som det heter i politiets språkdrakt, gjelder alle som kommer til Norge fra utlandet. Om du kommer til fots, i bil eller i båt spiller ingen rolle.

Absolutt alle må møte ved et kontrollsted. Også de som er vaksinert eller har vært covid-syke. Se www.regjeringen.no for oppdatert informasjon om innreiseregler.

Her kan du komme med båt

Justisdepartementet bestemte fredag at disse stedene skal være godkjente «grenseovergangssteder» for «lystfartøy»:

Sponvika utenfor Halden

Sandefjord

Oslo

Kristiansand

Mandag klokken 12 åpnet kontrollstedet i småbåthavnen i Sponvika ved grensefjorden mellom Norge og Sverige, Ringdalsfjorden.

Adressen for dette kontrollstedet er Fjordveien 2, 1794 Sponvika.

– I første omgang legger vi opp til en åpningstid mellom klokken 11 til 21 alle dager. Det kan bli forandringer i dette når vi får bedre kunnskap om trafikken og behovet, sier stabssjef Jan Eivind Myklatun i Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Vi vet at mange har ventet på dette, og vi er glade for at det nå er kommet en løsning, sier Myklatun.

Dette er unntaket

Ingen regel uten unntak, heter det: Dersom du går om bord i en båt i Norge og krysser riksgrensen til sjøs, men ikke går i land i Sverige, slipper du grensekontroll og koronatest når du skal hjem igjen.

Det er for tidlig å si sikkert, men det kan hende at båtfolket slipper køkaoset med flere timers ventetid som det har vært på landjorden ved Svinesund.