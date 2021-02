Nå havner Ingstad-havariet i rettssalen. Sjøforsvarets ledelse advarer mot sterk kritikk av mannskapet.

Den nye rapporten om Ingstad-havariet er skrevet to år etter hendelsen. Faren for etterpåklokskap er stor, sier sjefen for Sjøforsvaret.

De to topplederne i Sjøforsvaret lover å stå last og brast med besetningen fra den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad. Til venstre Rune Andersen, til høyre Trond Gimmingsrud. Foto: Jan T. Espedal

Ingen er stilt til ansvar etter kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og oljetankeren TS Sola i november 2018. Ikke juridisk.

Det har heller ikke vært noen skyldfordeling mellom fartøyene og sjøtrafikksentralen på Fedje i nærheten av Hjeltefjorden, der fregatten havarerte etter kollisjonen.