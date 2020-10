Smitten går rett til værs. Men Norge holder fortsatt koronaviruset unna de eldre.

Klarer Norge fortsatt å beskytte de eldre mot korona? Det går hittil heldigvis bedre enn mange tror.

Smitten øker i hele Norge. 1686 nye tilfeller ble oppdaget forrige uke, en økning på 97 prosent. Men blant de smittede er bare 18 personer over 80 år. Foto: Bjørge, Stein

Smittetallene gikk rett til værs i forrige uke. Antallet pasienter økte. Mandag innførte Oslo-byrådet og regjeringen nye, strengere smittetiltak.

– Vi ser også at smitten har begynt å spre seg til eldre aldersgrupper, sa statsminister Erna Solberg på en hasteinnkalt pressekonferanse fredag.

– Situasjonen er akutt, sa helseminister Bent Høie til NRK Politisk kvarter onsdag morgen.

Hvordan skal vi forstå smittesituasjonen i Norge nå? Klarer vi å beskytte de eldre og mest sårbare?

Aftenposten har sett nærmere på smittetallene blant de eldre.

De viser, heldigvis, at det hittil går bedre enn fryktet. Særlig i hovedstaden.

Oslo: Lite smitte over 70 år

Oslo er det stedet i Norge hvor viruset sprer seg raskest.

Byen er «knallrød» med 111 nye tilfeller pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene. Forrige uke ble registeret 468 nye smittede.

Men så langt er det ingen tegn på til at smitten kryper over fra de yngre til de eldste og mest sårbare.

Kun ti personer over 70 år ble registrert smittet i Oslo i uke 43, ifølge tall fra Oslo kommune.

Åtte 70-åringer, en 80-åring og en 90-åring var blant de smittede forrige uke.

I hele høst har helsemyndighetene advart mot at smitten skulle spre seg til de eldre. Tallene viser at det har gått bedre enn fryktet.

Dette er også en viktig forklaring på hvorfor antallet pasienter ikke har økt mer i Norge så langt.

FHI anslo for to uker siden at det ville ligge om lag 70 pasienter på norske sykehus med covid-19 nå. Onsdag var det 50 innlagte. Antallet øker, men mye mindre enn helsemyndighetene regnet med.

De siste fire ukene er det til sammen påvist åtte smittede i Oslo over 80 år, ifølge kommunens ukesrapporter.

Unntaket i Oslo er utbruddet i Omsorg+ i september, hvor åtte beboere ble smittet.

Nasjonalt: Få over 80, men flere over 60 år

De nasjonale tallene viser samme trend for de aller eldste.

I hele Norge ble 18 personer over 80 år smittet forrige uke. Smitten blant de eldste har ligget mellom 7 og 18 tilfeller hver uke helt siden august.

I gruppen 60 til 79 år er det imidlertid en økning. 133 personer over 60 år ble smittet forrige uke. Det er 56 flere enn uken før.

De nasjonale FHI-tallene er imidlertid ikke så detaljerte som de lokale Oslo-tallene. Årsaken er at FHI bruker grovere kategorier, og skiller ikke mellom 60- og 70-åringene.

I helgen leverte Helsedirektoratet sine råd til regjeringen om hvordan koronareglene bør strammes inn. De bemerket at det har vært «bemerkelsesverdig få påviste tilfeller» blant eldre tross økt smitte i samfunnet.

Men økningen i prosent er nå større blant personer mellom 40–79 år enn unge voksne.

Hvorfor er dette så viktige tall?

Pandemien har vist at den rammer de ulike generasjonene svært ulikt.

Når smittetallene stiger blant de eldre, er det et sikkert tegn på at antallet pasienter og dødstallene vil stige de neste ukene.

Risikoen for å dø er 220 ganger høyere for enn 82-åring enn for enn 20-åring, ifølge amerikanske helsemyndigheter.

22,3 prosent av 80-åringer som blir smittet, vil trenge sykehusbehandling, ifølge FHI.

– Tallene er heldigvis ikke veldig høye, men har fra midten av september steget mer prosentvis blant eldre enn i alderen 20–29 år, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Han viser samtidig til flere innleggelser i sykehus.

– I Oslo ble bare ti personer over 70 år registrert smittet i forrige uke. Viser ikke det at man foreløpig lykkes godt med å stoppe smitten fra å nå de mest sårbare?

– Det viser heldigvis at de eldre er flinke til å beskytte seg, og at det generelle smittenivået i Norge fortsatt er håndterbart. De fleste eldre mennesker møtes jo heller ikke på typiske steder der vi ser det skjer smitteutbrudd, som i deler av arbeidslivet, ved universiteter og høyskoler, på utesteder og lignende.

Minst eldresmitte i Europa

Finland og Norge er landene som hittil i høst i størst grad har klart å beskytte sine eldre.

I Norge er smitteraten blant eldre over 65 år 12,1 pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene, ifølge ECDCs siste risikovurdering basert på tall til uke 42.

I land som Tsjekkia, Nederland, Belgia, Spania og Slovenia er smitteraten blant eldre 20–30 ganger høyere enn i Norge.

Dette forklarer også delvis hvorfor flere land i Europa gradvis stenger ned igjen. Sykehusene fylles med eldre pasienter. Dødstallene har begynt å stige.

Sverige har forklart sine høye dødstall med hvordan viruset slapp løs på sykehjem. I Norge er katastrofeeksempelet hva som skjedde på Vallerhjemmet i Bærum i april. Syke ansatte pleide friske eldre. Friske og syke satt sammen.

Da smitten ble oppdaget ved en tilfeldighet 26. mars, hadde Vallerhjemmet 42 beboere. En måned senere var 12 døde.

Siden den gang har det skjedd svært mye. Og man har lært.

Pasienter som bor i sykehjem, er i livets slutt og det er viktig å veie tiltak som settes i verk for å begrense smitte ikke er for inngripende, sier sykehjemslege Kjellaug Enoksen. Foto: Signe Dons

Vanskelig å unngå utbrudd

Kjellaug Enoksen er leder av Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin. Sykehjemslegene jobber tett på de eldste.

Hun understreker at gode rutiner for å teste både ansatte og pasienter er avgjørende.

Da blir smitten fanget opp raskt, og man kan sette inn tiltak for å begrense smitten.

Det er viktig med kontroll over besøk og aktiviteter som eldre i omsorgsboliger deltar i, mener hun.

Samtidig mener hun sykehjemmene må legge til rette for et så normalt liv som mulig og ha tilstrekkelig med kompetent personell.

– Det er usikkert når vi får en covid-19-vaksine. Pasienter som bor i sykehjem, er i livets slutt. Det er viktig å veie tiltak som settes i verk for å begrense smitte, så det ikke er for inngripende, sier Enoksen.