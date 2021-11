Atle Hammelow-Berg (foran) er anklaget for å ha truet med togulykker mot sin arbeidsgiver Bane Nor. Anklagen ble trukket tilbake. Men mandag møtte den tidligere sikkerhetsmedarbeideren i retten. Han er en av flere som har saksøkt jernbaneselskapet for usaklig oppsigelse. Samtlige med ryggen til er ansatte i Bane Nor som hevder at de er utsatt for urettmessig behandling av arbeidsgiveren.