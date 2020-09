Kaoskveld med flere hundre ungdommer samlet i Bærum. Bevæpnet politi jaktet på ranere.

Politiet etterforsker nå flere ran etter over 200 ungdommer skal ha vært samlet på Snarøya i Bærum.

Politiet rykket sent søndag ut på melding om slåssing, skadeverk og amper stemning ved Halden brygge på Snarøya i Bærum. Mellom 200-300 ungdommer skal i følge politiet vært samlet på stedet. Berit Roald / NTB scanpix

12. sep. 2020 22:18 Sist oppdatert nå nettopp

– Situasjonen er fortsatt uoversiktlig. Det har vært tre forskjellige personran. Fire personer tok kontakt i et bolighus og var veldig redde, og de mente det var blitt skutt mot en bil. Det er skader på den aktuelle bilen, men vi er usikre på om det var et skytevåpen, uttalte operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB lørdag kveld.

Politiet bevæpnet seg etter å ha fått meldingen. Urolighetene og ransmeldingene kom etter at det trolig har vært en større privatfestved Halden brygge på Snarøya.

– Alle meldingene til oss rundt klokken 21.30 handlet om at ungdommene gjorde skadeverk på biler og bygninger, i tillegg til at det var slåssing, sier Pedersen til Budstikka.

– Dette er nå en etterforskningssak. Ingen er foreløpig pågrepet. Vi har sikret overvåkningsvideoer fra busser og har detaljerte vitnebeskrivelser av gjerningspersonen: En mørkhudet ungdom med firkantet afrohår. Men vi kan ikke utelukke at det har vært flere gjerningspersoner, sier Hekkelstad.

Han opplyser at politiet tror flere ungdommer ble ranet lørdag kveld. Men enkelte kvier seg for å varsle politiet om slike opplevelser.

– Vi tror det har vært flere tilfeller. Vi har forståelse for at noen er redde eller bekymret for å ta kontakt med politiet. Men vi mener dette er alvorlige hendelser og oppfordrer folk til å ta kontakt om de har opplevd noe eller sett noe.

Ungdomsbråk flere steder i Oslo

Det ble sendt mange patruljer til Snarøya, men politiet måtte også gripe inn etter meldinger om ungdomsbråk flere andre steder i osloområdet lørdag kveld, skriver NTB.

Tidligere på lørdag kveld var det flere meldinger om ungdommer som slåss på Holmen i Asker. Der stakk de fleste ungdommene fra stedet da politiet kom.

Ved Vahl skole i Oslo er det meldt om et slagsmål mellom ti personer, som skal ha ankommet stedet samlet i biler.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding