Væpnet politi jakter ranere i Bærum

Flere personer er blitt ranet og det er meldt om skudd mot en bil etter en ungdomsfest på Snarøya i Bærum.

12. sep. 2020 22:18 Sist oppdatert nå nettopp

– Situasjonen er fortsatt uoversiktlig. Det har vært tre forskjellige personran. Fire personer tok kontakt i et bolighus og var veldig redde, og de mente det var blitt skutt mot en bil. Det er skader på den aktuelle bilen, men vi er usikre på om det var et skytevåpen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han understreker at det heller ikke kan utelukkes. Politiet bevæpnet seg etter å ha fått meldingen.

I tillegg er en jente blitt fratatt telefon og airpods. En tredje person meldte også om at han var blitt ranet etter at han kom hjem.

Pedersen sier det trolig startet med en større fest Halden brygge på Snarøya.

– Alle meldingene til oss rundt klokken 21.30 handlet om at ungdommene gjorde skadeverk på biler og bygninger, i tillegg til at det var slåssing, sier Pedersen til Budstikka.

Ifølge Pedersen kan det virke som det var oppbruddsstemning på festen da politiet ble varslet, og at ungdommene har gått oppover i veisystemet og laget bråk.

– En av våre patruljer har snappet opp informasjon om at det har vært en privat fest som har utartet, etter at noen har spredt invitasjoner via sosiale medier, sier Pedersen.

Politiet søker nå gjennom området med patruljer samtidig som de kontrollerer all trafikk på vei ut av Snarøya-området, skriver NTB.

Da politiet kom til stedet rundt klokka 21.30 var festen tilsynelatende i ferd med å avslutte, og mange var på vei inn mot Oslo igjen. Det ble meldt om slåssing og skadeverk mot biler og bolighus.

Ungdomsbråk flere steder i Oslo

Det har også meldt om ungdomsbråk flere steder i osloområdet lørdag kveld, skriver NTB.

Klokken 22.05 skal politiet ha stanset en rutebuss i Bærum og sjekket passasjerene om bord. Det skal ha vært mellom 200 og 300 ungdommer som var samlet på stedet.

Tidligere på lørdag kveld var det flere meldinger om ungdommer som slåss på Holmen i Asker. Der stakk de fleste ungdommene fra stedet da politiet kom.

Ved Vahl skole i Oslo er det meldt om et slagsmål mellom ti personer, som skal ha ankommet stedet samlet i biler.