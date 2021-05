Politiet i Oslo vurderer etterforskning av trusler mot Lan Marie Berg

– Vi tar trusler mot politikere og folkevalgte på største alvor, sier politimester Beate Gangås.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er miljø- og samferdselsbyråd i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB

24. mai 2021 14:28 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo politidistrikt opprettet kontakt med Lan Marie Berg, samferdselsbyråd i Oslo, via hennes politiske rådgiver søndag kveld.

– Vi ønsket å informere om at vi har startet undersøkelser, vise at vi tar trusler mot politikere og folkevalgte på største alvor, informere om kontaktlinjene til oss og tilby en samtale rundt forebyggende tiltak, sier politimester Beate Gangås i en pressemelding.

Politiet skal undersøke om uttalelser kan være straffbare.

– Trusler og hatefulle ytringer mot politikere og folkevalgte utgjør en

alvorlig trussel mot vårt demokrati, sier Gangås.

Redaktør i Filter Nyheter, Harald S. Klungtveit, publiserte denne helgen et utvalg eksempler på hvordan Lan Marie Berg hetses og utsettes for hets og trusler om grov vold på Facebook. Lørdag gikk statsråd Tina Bru (H) ut med meldingen om at nå var det nok. «Hold kjeft!», skrev hun blant annet i et Facebook-innlegg.

Olje- og energiminister Bru karakteriserte hetsen som en blanding av rasisme, kvinnehat, og utslag av polariserende klimadebatt i et intervju med NRK.

– En trussel mot en folkevalgt skal alltid også vurderes som en trussel mot demokratiet. Dette har betydning for hvordan risikoen forstås og hvordan saken skal prioriteres, sier politimester i Oslo, Beate Gangås. Foto: Jil Yngland

– Trusselutøvere må ta ansvar

Politiet skriver i pressemeldingen at trusselutøverne må ta ansvar og konsekvensen av sine ytringer.

– Både avdekking og straffeforfølgning kan være virkningsfullt, men også andre tiltak som at politiets nettpatrulje patruljerer i kommentarfeltene på nett kan ha god forebyggende effekt, sier Gangås.