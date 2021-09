Drapssiktedes forsvarer tror politiet har brukt skjult etterforskning i Birgitte-saken

Allerede i 2019, da rettsmedisinere i Østerrike fikk DNA-treff som kan knytte siktede til drapet på Birgitte Tengs, kan politiet ha tatt i bruk metoder som kommunikasjonskontroll og infiltrasjon.

Politiet kan over år ha gjennomført skjulte etterforskningsskritt mot mannen som er siktet for å ha tatt livet av Birgitte Tengs. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

40 minutter siden

(Stavanger Aftenblad): Tirsdag 31. august, dagen før en 50 år gammel mann fra Karmøy ble pågrepet i sin bobil på Lista, ble den formelle siktelsen mot mannen tatt ut av politiet. Grunnen var at politiet hadde besluttet å gjennomføre ransaking.

Ransaking er et tvangsmiddel. For at en domstol skal kunne godkjenne bruk av tvangsmidler, må personen som utsettes for dette, være siktet, skriver Aftenbladet.no.