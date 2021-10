PST-vurdering i 2018: Mulighet for at Bråthen kunne utføre et lavskala angrep

PST fikk det første tipset om Espen Andersen Bråthen i 2015. I 2018 varslet PST helsevesenet om at han kunne være i stand til å utføre et lavskala-angrep.

Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for fem drap i Kongsberg.

15. okt. 2021 17:23 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Da fikk vi informasjon om en sårbar person med lav voldsterskel som hadde konvertert til islam, og kanskje var i ferd med å bli radikalisert. Vi gjorde en egen hypotese, men uten at det ble fulgt opp i 2015, sier Arne Christian Haugstøyl til Aftenposten.

Haugstøyl påpeker at PST får en del tips, og dette tipset om Bråthen handlet ikke om planer om å utføre noen form for vold.

Året etter, i 2016, ble dette tipset registrert i politiets etterretningssystem, et radikaliseringsprosjekt hos politiet.

– Hva gjorde PST med det da?

– Vi delte dette med politiet, Sørøst politidistrikt. Så vidt meg bekjent, ble han første gang registrert med den bekymringen hos politiet i 2016, sier Haugstøyl.

Men så kom det nye tips. Det skjedde da Bråthen i desember 2017 publiserte en video på Facebook og Youtube. Én versjon er på norsk, én versjon er på engelsk:

«Hei. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her det dere vil? Og til alle som har lyst til å gjøre opp for seg selv, så er tiden inne. Bær vitne til at jeg er muslim.»

På en pressekonferanse torsdag sa at Haugstøyl at han selv ikke hadde sett videoen før den dukket opp i pressen.

– I 2017 la han ut en video på Facebook og YouTube. Det kom inn flere tips til politiet om denne videoen, sier Haugstøyl til Aftenposten.

Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for å ha drept fem personer og skadet tre personer i Kongsberg sentrum onsdag kveld.

Fem personer drept

Det var i 18-tiden onsdag kveld at politiet fikk meldinger om at det gikk en person rundt og skjøt på folk med pil og bue ved en Coop-butikk i Kongsberg sentrum.

Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for å ha drept fem og fysisk skadet tre personer på Kongsberg onsdag 13. oktober. Han angrep folk med pil og bue og andre våpen. Bråthen har innrømmet de faktiske forholdene, men han erkjenner ikke straffskyld. Politiet opplyste fredag at siktelsen kan bli utvidet fordi han også skjøt etter mange flere personer. De ble ikke truffet, men de flyktet for livet.

Fakta Espen Andersen Bråthen (37)

Dansk statsborger. Han er født i Norge og har bodd i Kongsberg i stort sett hele sitt voksne liv. Han ble i 2012 dømt til 60 dagers betinget fengsel for innbrudd og besittelse og bruk av hasj. Siktet for drapene på Kongsberg onsdag 13. oktober 2021. Han samtykket fredag til varetektsfengsling i fire uker med besøk-, brev- og medieforbud. Han er nå overtatt av helsevesenet. I tillegg skal han under full judisiell vurdering, det vil si at hans Det er gjort en forundersøkelse av hans psykiske helse. Når politiet ikke kan avvise at det er tvil om tilregnelighet, må de gjøre en grundigere undersøkelse. Politiet vil finne ut om han er tilregnelig eller om han har en alvorlig psykisk tilstand som gjør at han ikke kan bli straffet. Vis mer

Politidirektoratet varsler evaluering

Politidirektoratet skal evaluere politiets håndtering av Kongsberg-angrepet. Både det som skjedde under hendelsen og hvordan de mange tipsene om ham ble håndtert i forkant. Politiet i Sørøst har selv bedt om en evaluering.

– Gitt alvoret i saken, er det svært viktig at læringspunkt og eventuelle svakheter og feil identifiseres raskt for å kunne iverksette tiltak umiddelbart. Ved å evaluere sammen tror vi at læringseffekten vil bli enda større, sier politidirektør Benedicte Bjørnland og PST-sjef Hans Sverre Sjøvold i en felles uttalelse.

Spesialenheten for politisaker er også varslet og skal på selvstendig grunnlag vurdere etterforskning av politiet.

Under selve hendelsen ble det først en konfrontasjon mellom gjerningsmannen og politiet, før han kom seg unna. Trolig ble alle de fem ofrene drept etter dette første møtet med politiet.