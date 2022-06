Blir kontaktet av stadig flere fornærmede etter skytingen i Oslo

Mange som var i området, tar kontakt med bistandsadvokat etter barskytingen. Det gjelder både mennesker som er blitt fysisk skadet og personer som sliter med sterke inntrykk.

To personer ble drept og 21 personer skadet i masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

14 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

Advokat Christian Lundin ved Advokatfirmet Ness Lundin er oppnevnt som bistandsadvokat for mange som er berørte etter barskytingen natt til lørdag.

– Jeg har snakket med mange og prøver å skaffe meg oversikt over hvordan de har det. Og sørge for at de får skikkelig oppfølging fra helsevesenet.

Mange fornærmede

Gjennom hele tirsdagen fikk han nye meldinger, e-poster og telefoner.

Bistandsadvokaten antar at svært mange fornærmede kan ha krav på erstatning og bistand. Alle som var tett oppe i hendelsen, har rett til bistandsadvokat som følger opp saken for de fornærmede.

– Jeg blir jevnlig kontaktet av nye personer. Bare i dag er det flere som har tatt kontakt. Én ting er de som ble fysisk skadet, men så har du alle dem som var til stede og har opplevelser knyttet til dette.

Hodeskader etter flukt

Politiet har tidligere bekreftet at alle de skadede er utenfor livsfare. Det ble opplyst at 21 personer fikk skader natt til lørdag. 10 av disse skal ha fått skuddskader, har Oslo-politiet opplyst til Aftenposten. Men det kan være flere skadede.

Lundin forteller at noen av de han bistår, har skader etter glassprut fra skytingen. Flere har også skader fra flukten, som kuttskader, fallskader, slagskader i hode og ben.

– Mitt inntrykk er at de stort sett blir fulgt opp på en god måte fra helsevesenet. Det virker som det jevnt over går bra med dem, sier Lundin.

Han har ikke oversikt over det totalt antall berørte ennå, men han tror det vil være mange fornærmede.

Etter terrorangrepet på Utøya var Lundin en av flere bistandsadvokater. Den gangen bisto han 70 personer.

– Dette er også en veldig spesiell sak. En terrorhandling midt i Oslo sentrum, en handling som berører veldig mange mennesker.

Sterke inntrykk

Lundin forteller at mange av hans klienter har vært inne til avhør allerede. Han er opptatt av å gi informasjon om hva som vil skje videre i saken. Han vil sørge for at de får mulighet for samtaleterapi og annen nødvendig oppfølging.

For det er mange som har inntrykk som skal bearbeides. Det gjelder også de som bisto med å avvæpne gjerningsmannen.

– Jeg har snakket med noen av de som grep inn i situasjonen. Det har gjort inntrykk, måten de har reagert på og tatt ansvar for å berge liv.

Uten deres heltemodige innsats kunne dette gått veldig mye verre, forteller Lundin til Aftenposten.