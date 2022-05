Norge Kreftbehandling Private samlet inn 3 millioner kroner. Det reddet Andrea Fjellheims (33) liv.

Andrea Fjellheim (33) var høygravid da hun fikk lymfekreft. Etter flere cellegiftkurer fikk hun den rystende beskjeden: Det var ikke mer behandling å få i Norge. Men en lege, venninne og samboer slo seg ikke til ro med det.

28. mai 2022 07:29 Sist oppdatert én time siden

Hun var nesten syv måneder på vei med nummer tre. Men oljeplattform-kokken merket at noe var annerledes denne gangen. Svangerskapene med de første barna, Lotte (nesten 3) og Anders (4) hadde vært enkle. Nå var hun sliten. Og smertene i skulder- og brystregionen gikk ikke over. Nå var det så ille at hun måtte sove sittende, støttet opp av puter.

Andrea Fjellheim gikk til fastlegen, som sendte henne videre til fysioterapi og akupunktur. Men selv smertestillende hjalp ikke.

Dette var midt under koronapandemien. En natt ble det så ille at hun ba samboeren, Georg Vikra, ringe 113.

De som tok imot telefonen, trodde Andrea Fjellheim var smittet med covid-19.