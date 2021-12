Ap: Enige med Sp og SV om lønnsstøtteordning

Regjeringspartiene og SV er enige om en lønnsstøtteordning der maksbeløpet økes til 40.000 kroner i måneden per ansatt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal redegjøre i Stortinget om den nye lønnsordningen mandag ettermiddag.

NTB

20. des. 2021 16:23 Sist oppdatert nå nettopp

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Eigil Knutsen (Ap), her under budsjettforhandlingene på Stortinget tidligere i år.

I det opprinnelige forslaget var maksbeløpet satt til 30.000 kroner, noe finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) omstridt hevdet var grunnet begrensninger i Esa-regelverket.

Esa har siden tilbakevist at det fantes noen slik begrensning, utover at støtten ikke kan overskride maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn. Denne begrensningen er fortsatt med i forslaget regjeringspartiene og SV er enige om.

– Det er viktig for Arbeiderpartiet at vi har lyttet til partene i arbeidslivet, og kommet fram til en ordning som gjør at mange ansatte kan være i jobb, istedenfor å bli permittert. Vi ser at bedrifter allerede har begynt å trekke permitteringsvarsler – det gleder oss, sier Eigil Knutsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, i en pressemelding.

Hever minimumsbeløp

I tillegg til at makstaket heves, heves også minimumsbeløpet per ansatt ved omsetningsfall på 20 prosent fra 3.000 kroner til 4.000 kroner.

Ap, Sp og SV gir også bedriftene forlenget frist på å ta tilbake permitterte ansatte, slik at de heller kan gå over til lønnsstøtteordningen. Fristen endres fra 21. til 23. desember.

– Senterpartiet er godt fornøyde med å lande et flertall for en forsterket lønnsstøtte som sikrer forutsigbarhet for arbeidsfolk og bedrifter, som nok en gang er hardt rammet, sier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Ordningen vil gjelde med tilbakevirkende kraft fra 1. desember.

Ekstrautbetaling til kommunene

Partiene er enige om at 500 millioner av regjeringens varslede 1.000 millioner til kommunal kompensasjonsordning bevilges i nysalderingen for 2021.

SV er også fornøyd med enigheten.

– Det viktigste for SV er at flest mulig beholder jobben. Derfor har vi fått hevet beløpene bedriftene får per ansatt, både ved høy- og lav omsetningssvikt. Dette øker sannsynligheten for at bedriftene i flere bransjer bruker denne ordninger for å holde ansatte i arbeid, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Vi slår også med dette fast at bedriftene må velge enten lønnsstøtteordningen eller permittering, for at de ikke skal kunne permittere noen ansatte og beholde andre i arbeid, sier hun.

Fakta Slik blir ordningen: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er enige om følgende endringer i regjeringens lønnsstøtteordning: * Siste frist for å hente permitterte arbeidstakere tilbake i jobb skyves fra 21. desember 2021 til 23. desember 2021. * Regjeringen bes revidere og justere midlertidig lønnsstøtteordning i januar for stønadsperiodene januar og februar i dialog med partene og komme tilbake til Stortinget med oppdatert ordning. Dette vil blant annet inkludere en vurdering av maksimumsbeløpet. * Minimumsbeløpet per ansatt ved omsetningsfall på 20 prosent økes fra 3.000 kroner til 4.000 kroner * Maksbeløpet for lønnsstøtte økes til 40.000 kroner i måneden per ansatt, begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn. * 500 millioner av regjeringens varslede 1.000 millioner til kommunal kompensasjonsordning bevilges i nysalderingen for 2021. Vis mer

Saken blir oppdatert.