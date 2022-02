Nå er vi tryggere enn ved forrige gjenåpning. Det er det spesielt én grunn til.

Norge har igjen kvittet seg med koronatiltakene. Her er syv spørsmål og svar om veien videre.

Den 15. desember i fjor ble det innført svært inngripende tiltak mot omikronvarianten av koronaviruset. Dit havner vi trolig ikke igjen.

Nå nettopp

Nå har vi nådd stadiet hvor helsemyndighetene i stor grad vil behandle koronaviruset som en hvilken som helst annen sykdom.

Omikronvarianten kan ha vært et gode for samfunnet. Nå er det ikke lenger grunn til å bekymre oss over at mange smittes samtidig.