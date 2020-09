Idar Vollvik løslatt av politiet – en til er siktet

Idar Vollvik ble onsdag kveld løslatt av politiet i Bergen etter to dager med avhør. Samtidig er en annen person i Vollviks selskap siktet i saken.

Gründer Idar Vollvik ble onsdag kveld løslatt av politiet i Bergen etter to dager med avhør. Remi Bøe Presttun / NTB scanpix

NTB

2. sep. 2020 16:44 Sist oppdatert nå nettopp

Idar Vollviks forsvarer, advokat Einar Råen, utenfor politihuset i Bergen etter at Vollvik onsdag kveld ble løslatt av politiet. Marit Hommedal / NTB scanpix

Vollvik ble tirsdag morgen pågrepet av politiet, siktet for å ha mottatt ikke-medisinske munnbind fra utlandet som han fått har pakket om og skal ha solgt videre som medisinske munnbind. Han ble holdt i arresten over natten på grunn av bevisforspillelsesfare.

Onsdag ettermiddag opplyste politiadvokat Sigrid Sulland at Vollvik ville bli løslatt onsdag kveld. Ved 19-tiden var 52-åringen ute fra politihuset i Bergen, skriver Bergensavisen.

Vollvik nekter straffskyld etter politiets siktelse om brudd på lov om medisinsk utstyr. Forsvareren, advokat Einar Råen, sier til avisen at Vollvik under avhørene har erkjent å ha pakket om munnbind, men ikke å ha merket dem feil.

– Han innser at han har gjort noe dumt. Han er selvfølgelig veldig preget av dette. Nå vil han hjem og prioritere familien, sier Råen.

Ikke fare for bevis

– Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, sa politiadvokaten ifølge Bergens Tidende om løslatelsen.

Samtidig er en annen person også siktet i saken. Vedkommende skal jobbe i Vovi AS, som er selskapet Idar Vollvik eier og som har stått for innførslene av munnbind.

Sulland vil ikke kommentere hvem i Vovi AS som nå er siktet for samme lovovertredelse som Idar Vollvik. Personen har ikke fått oppnevnt noen forsvarer.

– Vi har ikke planer om å pågripe vedkommende, sier Sulland til NTB.

Ni ansatte

Ifølge offentlige opplysninger om selskapet, som ifølge Brønnøysundregistrene driver med engroshandel med sykepleie- og apotekvarer, er det Vollviks kone som er selskapets daglige leder. Vovi AS var oppført med ingen ansatte i februar, men under koronapandemien har selskapet vokst til at det i juli var registrert med ni ansatte.

Etter to dager med avhør av Vollvik sier politiadvokaten at mistanken mot 52-åringen er styrket. Han er avhørt to ganger, og det er gjort en rekke undersøkelser og gjort elektroniske beslag. Det er også funnet emballasje til ikke-medisinske munnbind. I alt 15 personer er så langt avhørt i saken.

Sulland sier at Statens legemiddelverk er koblet inn i saken og skal bidra med å teste munnbindene.

Uavhengige tips

Idar Vollviks forsvarer, advokat Einar Råen, sa til NTB tirsdag kveld at det ikke er noen offentlig myndighet som har anmeldt Vollvik for brudd på lovverket om merking av medisinsk utstyr. Sulland opplyser onsdag at politiet aksjonerte etter at de hadde fått flere uavhengige tips om munnbindene som Vollvik har solgt.

Råen kritiserte også politiets framgangsmåte og sa at det hele kunne dreie seg om en misforståelse. Ifølge Vollvik skal han ha kjøpt en type munnbind av en annen norsk importør og solgt det videre i god tro om at det var medisinsk godkjente munnbind. Politiet er imidlertid ikke helt enig i denne beskrivelsen.

– Vi er ikke enige i slik Idar Vollvik framstiller saken. Vi har et større beslag vi mener er bevis for at munnbind av ikke-medisinsk type er pakket om og solgt videre som medisinsk godkjente munnbind. Dette er i Vollviks regi i Norge, sier Sulland.

Fraråder bruk

Legemiddelverket frarådet onsdag helsetjenesten å bruke munnbindene som mistenkes å være feilmerket for medisinsk bruk. Munnbind som er merket fra Vovi AS eller Ludostore, frarådes å brukes. Legemiddelverket bistår politiet i saken mot Vollvik.

– Dette for å sikre trygg bruk av munnbind. Hvis merkingen ikke samsvarer med produktet, kan det ha en risiko for bruker, sier seniorrådgiver Petter Alexander Strømme i Legemiddelverket.

Ifølge BA lå det onsdag på ludostore.no fortsatt ute til salgs munnbind merket IIR2. Der sto det også at disse er egnet for medisinsk bruk, beregnet for kirurgisk bruk.

