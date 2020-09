Siste blaff av sommer kan være over før helgen

Den ekstra bonussommeren vi har nå med varme og sol, kan være over i store deler av landet når helgen kommer.

– Vi får siste blaffet av sommer i forkant av været som kommer inn i løpet av helgen, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule i Meteorologisk institutt. NTB scanpix / AP

NTB

8 minutter siden

– Vi får nå den siste blaffet av sommer i forkant av dette været som kommer inn i løpet av helgen, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt.

Det gjelder særlig for Trøndelag og nordover. Men de fleste av oss må nok se i øynene at vi beveger oss inn i tidlig høst.

Makstemperaturer

– Man kan ikke kalle det sommer mer, det er tidlig høst nå. Det gjelder også for Vestlandet. Det blir litt bedre på Østlandet, selv om du kan få én og annen byge der òg, men temperaturene blir bedre her. Sannsynligvis opp mot 20 grader fredagen. Men så blir det gradvis lavere temperaturer i løpet av helgen, med kanskje opp på 16 grader i løpet av søndagen, sier hun.

På vestlandet blir det mellom 16 til 17 grader på det beste, og kanskje med makstemperaturer på 15 grader på lørdag og søndag.

– Hvis du er heldig, sier statsmeteorologen.

Lavtrykk kommer inn fra Norskehavet og vil gi byger på Vestlandet og i fjellet. Dette været vil fortsette på lørdag, mens søndag vil bygeaktiviteten gå noe ned.

Flere byger

Nedbøren kommer fredag opp til Trøndelag og gir samtidig mer ustabil luft lenger nord i landet.

– Det blir bygevær i det meste av Nord-Norge i løpet av fredagen, ser det ut til. Først i Nordland og så nordover.

Tone Christin Thaule i Meteorologisk institutt varsler videre byger på lørdagen og lavtrykket ligger over landsdelen også på søndag.

For Nord-Norge varer dette været på mandag. Tirsdag blir muligens en mellomdag tidlig på dagen, men deretter er det senere på dagen antydning til et nytt værsystem som kommer inn. Først på Vestlandet og videre østover og nordover.

Pluss i fjellet

Selv om temperaturene går ned over hele landet sammenlignet med de fine dager vi har hatt de siste dagene, vil det holde seg på pluss framover.

– Det er ikke noe fare for fjellovergangene foreløpig. Selv Finse får plussgrader framover. Hvis det skulle komme noe hvitt, så er det helt på høyfjellet. Enn så lenge ser det ut til at vi får plussgrader over det hele, sier statsmeteorologen.