– Det var dette jeg håpet på, sier Jacob Steen Karlsen om at skolene åpner for alle neste uke.

Tiendeklassingen ved Kjeller skole i Lillestrøm kommune har savnet både venner og skolen. Torsdag fikk han og kompisen Jørgen Brenna Opsetmyren beskjeden de hadde ventet på.

– Det blir bra å få litt mer koll på ting, få mer oversikt og oppfølging. Og så blir det så klart veldig fint å se igjen folk på skolen, sier Opsetmyren.

Statsminister Erna Solberg la torsdag kveld frem en plan for gjenåpning av Norge. Det skal bli en gradvis gjennomåpning med fjorten dagers mellomrom, og om hvor målet er at det meste er åpnet igjen i midten av juni.

Men aller først åpnes skolene. Fra mandag 11. mai skal alle landets grunnskoler og videregående skoler åpne dørene.

Tiendeklassingen Jacob Steen Karlsen, som bare har en drøy måned igjen av grunnskolen, sier følgende om hva han har savnet mest de siste to månedene.

– Jeg savner venner og folk jeg liker, som jeg pleier å se på skolen. Og så savner jeg rutinene, å legge meg og stå opp tidlig. Selv gåturen til skolen savner jeg, da pleier jeg å ta følge med noen venner, sier Steen Karlsen.

Alle landets skoler stengte for snart to måneder siden, 12. mars, for å redusere koronasmitten. Mandag 27. april fikk 1.–4.-klassingene begynne på skolen igjen.

– Det er kjipt å sitte alene hele dagen

Steen Karlsen føler han først og fremst har gått glipp av det sosiale ved skolen mens den har vært stengt.

– Det har ikke nødvendigvis vært vanskelig å få til skolearbeidet, men det er veldig kjipt å ha så lite sosial interaksjon med andre. Det er annerledes å sitte alene hjemme hele dagen enn å ha noen å tulle litt med eller at noen rundt meg letter litt på stemningen, forteller Steen Karlsen.

Han har også savnet å ha en lærer til stede mens han gjør skoleoppgaver.

– Vi har fått ganske store oppgaver, og det ville vært kjekt å ha læreren mer tilgjengelig som i klasserommet. Vi kan sende læreren spørsmål på melding, men det blir ikke like detaljert, og det er vanskeligere å stille oppfølgingsspørsmål, sier Steen Karlsen.

Kommunene og skolene vil få en uke på seg for å få inne gode lokale tilpasninger for å sørge for at alle elever kommer på plass og at smittevernreglene overholdes.

Akkurat nå hver enkelt elev møter læreren igjen, er altså ikke klart. Men det skal skje i løpet av uken før 17.mai.

– Noe annet å møtes fysisk

De første ukene etter at skolen stengte, var Jacob Steen Karlsen nesten bare hjemme. Etter hvert har han begynt å møte noen få venner ute. Sammen med kameraten Jørgen Brenna Opsetmyren har vært han ute og sparket fotball eller syklet en tur til butikken.

– Vi har chattet og vært på video med hverandre hver dag, men det er en helt annen opplevelse å møtes ansikt fysisk enn å se hverandre på skjerm. Jeg er merker at det føles bra å være ute og sparke fotball og bli fysisk sliten, sier Steen Karlsen.