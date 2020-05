Han gleder seg til på begynne på skolen igjen. Det kan skje allerede på mandag.

– Jeg savner venner og folk jeg liker, som jeg pleier å se på skolen. Og så savner jeg rutinene, å legge meg og stå opp tidlig. Selv gåturen til skolen savner jeg, da pleier jeg å ta følge med noen venner, sier Jacob Steen Karlsen.

Han går i 10. klasse på Kjeller skole og gleder seg til skolen åpner opp igjen. Om det blir neste uke eller senere, får han vite torsdag klokken 18. Da holder regjeringen pressekonferanse om koronasituasjonen, og det er varslet at det kommer ny informasjon om at flere klassetrinn får starte opp igjen.

Alle landets skoler stengte for snart to måneder siden, 12. mars, for å redusere koronasmitten. Mandag 27. april fikk 1.-4.-klassingene begynne på skolen igjen.

– Det er kjipt å sitte alene hele dagen

Steen Karlsen føler han først og fremst har gått glipp av det sosiale ved skolen mens den har vært stengt.

– Det har ikke nødvendigvis vært vanskelig å få til skolearbeidet, men det er veldig kjipt å ha så lite sosial interaksjon med andre. Det er annerledes å sitte alene hjemme hele dagen enn å ha noen å tulle litt med, eller at noen rundt meg letter litt på stemningen, forteller Steen Karlsen.

Han har også savnet å ha en lærer til stede mens han gjør skoleoppgaver.

– Vi har fått ganske store oppgaver, og det ville vært kjekt å ha læreren mer tilgjengelig som i klasserommet. Vi kan sende læreren spørsmål på melding, men det blir ikke like detaljert, og det er vanskeligere å stille oppfølgingsspørsmål, sier Steen Karlsen.

Åpner kanskje for alle neste uke

Det er foreløpig uklart om alle elever får begynne igjen med det første, eller om regjeringen satser på puljevis gjenåpning for resten av klassetrinnene. Et alternativ er at det i første omgang er avgangselevene i 10. klasse på ungdomsskolen og i tredje klasse på videregående som får starte igjen.

Olav Olsen

Det kan skje allerede på mandag. I et brev har kunnskapsministeren bedt skolene om å forberede seg på å ta imot flere elever på kort varsel.

Ifølge TV2 skal imidlertid to kilder ha sagt at statsminister Erna Solberg legger opp til en åpning for alle elever fra 1.–10. trinn allerede til uken. Også VG melder det samme.

Kunnskapsminister Guri Melby har tidligere sagt at alle elever skal får komme tilbake til skolen før sommerferien starter.

Olav Olsen

–Noe annet å møtes fysisk

De første ukene etter at skolen stengte var Jacob Steen Karlsen nesten bare hjemme. Etter hvert har han begynt å møte noen få venner ute. Sammen med kameraten Jørgen Brenna Opsetmyren har vært han ute og sparket fotball eller syklet en tur til butikken.

– Vi har chattet og vært på video med hverandre hver dag, men det er en helt annen opplevelse å møtes ansikt fysisk enn bare å se hverandre på skjerm. Jeg er merker at det føles bra å være ute og sparke fotball og bli fysisk sliten, sier Steen Karlsen.