I dette nabolaget ligger Norges farligste atomlager. Lagringsforholdene kan gi fare for gasseksplosjon og selvantenning.

For over tre år siden krevde Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet en katastrofeanalyse som angir strålefare for ansatte ved og naboer rundt Institutt for energiteknikk på Kjeller. De har ennå ikke fått et fullgodt svar.