Heller ikke i sommer ble buss for tog håndtert veldig bra av Vy og resten av jernbanen, mener Venstres førstekandidat til Viken fylkeskommune, Solveig Schytz. Derfor fronter hun nå kravet om at staten ved Samferdselsdepartementet må gi fra seg ansvaret for å organisere togtilbudet.

Bak henne står fylkesordførerne i Akershus, Østfold og Buskerud, byrådsleder Raymond Johansen (Ap), samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Høyres byrådslederkandidat Erling Lae Solberg.