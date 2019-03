Roboter skal få autorisasjon som finansrådgivere

Menneskelige finansrådgivere må kjenne både lover og etiske normer for å bli godkjent av finansnæringens egen autorisasjonsordning, FinAut. Nå har robotene kommet, og bransjen vil stille krav til disse på samme måte.

– For å bli autorisert kreves det en grundig opplæring og eksamen i så vel fag og regelverk som etikk. For å opprettholde autorisasjonen må kunnskapen oppdateres hvert år. Når det nå kommer rådgivningsroboter på markedet, og forbrukerne i større grad begynner å benytte disse, er det viktig at robotene oppfyller samme kvalitetskrav som rådgiverne. Derfor ønsker vi å autorisere robotrådgivere også, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i bransjeorganisasjonen Finans Norge.

God skikk

Autorisasjonsordningen skal være på plass neste år. For å få godkjentstempel må robotene følge de reglene for god skikk som bransjen har pålagt seg selv. De skal sørge for at rådgiverne setter seg inn i kundenes behov og setter dem først.

Men bransjen har et stykke å gå for å overbevise folk om at en robot er en god rådgiver, ifølge en spørreundersøkelse Finans Norge har fått gjennomført.

60 prosent av de spurte sier de har lav tillit, og bare 22 prosent sier de har høy tillit til en robot. Til sammenligning svarer hele 77 prosent at de har høy tillit til en ansatt, altså en rådgiver som er et menneske.

Kommer flere

6 prosent sier de har brukt en robotrådgiver det siste året, og undersøkelsen viser at disse har høyere tillit til dataprogrammet enn de som ikke har søk robotråd.

I dag har blant annet Nordea og Sbanken roboter i sving for å hjelpe kundene med spareråd. Finans Norge tror de vil komme mange flere automatiske tjenester de neste årene.