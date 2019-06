Flere fylker går bort fra autopass-ordningen

Ordningen er ment for å gjøre det enklere for reisende, samt spare fergemannskapet for ekstra arbeid, skriver NRK.

Nå velger altså flere fylker, blant annet Hordaland, å gå for andre betalingsløsninger.

– Det er rett og slett fordi vi har fått tilbakemelding fra flere øykommuner om at pendlerne får det dyrere med den nye ordningen, sier fylkesvaraordfører Pål Kårbø (KrF) i Hordaland til NRK.

Han peker på at fergeturen blir dyrere for dem som kjører alene, mens ordningen gjør det billigere dersom det er flere passasjerer i bilen.

Vegdirektoratet mener det er uheldig at reisende vil møte flere ulike betalingssystemer.

– Fylkeskommunen står fritt til å velge den løsningen de vil ha, men for både passasjerer og trafikanter blir det vanskeligere når man møter flere ulike løsninger, sier prosjektleder Dag Hole for Autopass for ferge i Vegdirektoratet.