Enebolig på Voss ubeboelig etter brann

Brannvesen og politiet rykket natt til søndag ut til en enebolig som sto i brann i Voss sentrum. Politiet meldte om brannen klokken 0.57.

To personer er registrert på adressen, men begge ble gjort rede for etter et par timer. Den ene befant seg et annet sted på Voss, og den andre befant seg utenbys da brannen oppsto.

– Nå i morgentimene holder brannvesenet vakt på brannstedet. Huset er ubeboelig, og brannårsak foreløpig ukjent, sier operasjonsleder Morten Rebnor i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Det var vindstille på Voss natt til lørdag, men overtenningen i huset var likevel såpass voldsom at politiet evakuerte beboerne i nabohusene.

To nabohus med til sammen elleve personer ble evakuert i forbindelse med brannen. Politiet opplyser søndag morgen at beboerne har fått flytte tilbake til husene sine.