(Bergens Tidende) Allerede i 2002 vedtok kommunestyret at Askevatnet skulle utbygges til fremtidig hovedvannkilde for Askøy. Det skulle blant annet erstatte Kleppe vannverk, der alt tyder på at tarmbakteriene som nå har gjort tusenvis syke stammer fra.

17 år senere har befolkningen på Askøy økt med nesten 10.000 innbyggere, mens lite har skjedd med drikkevannsforsyningen. Askevatnet er fortsatt ikke tatt i bruk, og videre utbygging er nå utsatt til 2026, skriver Bergens Tidende.