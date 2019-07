NRK: Politiet har avslørt pedofilt nettverk, bekrefter norske barn på overgrepsbilder

Saken oppdateres.

Hjemme hos en av mennene som knyttes til det pedofile nettverket, fant politiet det som nå regnes som norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale, skriver NRK.

Hemmelige symboler

Blant materialet var det flere millioner bilder og videoer av overgrep mot unge gutter.

– Jeg har aldri vært borti lignende volum eller profesjonalitet, sier politioverbetjent Fredy Salazar, som leder e-sporgruppen i Oslo politidistrikt.

Politiet bekrefter overfor NRK at de har identifisert norske barn på overgrepsbilder.

Etterforskningen skal ha pågått i fem år, politiet mener de nå har avdekket et «avansert pedofilt nettverk».

Nettverket skal ha tatt i bruk hemmelige symboler og spesialbygde datamaskiner, mener politiet.

Startet i 2014

En «underholdningsartist» og hans ektemann er siktet i saken.

Politietterforskningen startet i 2014, da en mor overhørte hennes 12 år gamle sønn snakke med en annen kamerat.

Underholdningsartisten i 50-årene var en del av en forening begge guttene var en del av. Han skal ha vært en slags mentor for dem, skriver NRK.

Den ene gutten fortalte at mannen i 50-årene hadde befølt ham flere ganger, og spurte om den andre gutten hadde opplevd det samme. Det hadde han, ifølge NRK.

Tre ganger tidlig på 2000-tallet ble han anmeldt for å ha befølt unge gutter. Ifølge NRKs opplysninger skjedde to av episodene på tog og trikk i Oslo, og en gang på et idrettsarrangement.

Alle sakene ble henlagt.

Artisten var ikke tidligere straffedømt. Det samme gjaldt hans registrerte livspartner, som på fritiden var fotballdommer.

Erkjenner seksuell krenkelse mot to gutter

Advokat Thomas Klevenberg bekrefter at det var artistens oppførsel under en opptreden i 2014 som gjorde at politiet kom på sporet av det pedofile nettverket.

– Min klient erkjenner seksuell krenkelse mot de to guttene. Men selve hovedsiktelsen, som går på det elektroniske beslaget, erkjenner min klient ikke straffskyld, sier Klevenberg til NRK.

Flere av mennene politiet knytter til nettverket er straffedømte. To er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn, en er dømt for oppbevaring av overgrepsmateriale.

– Du må tenke at bak hvert bilde er det et barn som blir utsatt for seksuelt overgrep. Når man ser de store mengdene så betyr det også at det er veldig mange barn der ute som blir utsatt for seksuelle overgrep. Det å identifisere barna på disse bildene betyr at man vil kunne redde barn ut av seksuelle overgrep, sier Salazar.

Slo til i 2014

Politiet slo til mot ekteparets bolig i østlandsområdet noen uker etter at moren til den da 12 år gamle gutten leverte en anmeldelse. Da gjorde politiet beslag i en rekke telefoner, datamaskiner og harddisker. Politiet mistenkte da at disse kunne inneholde overgrepsmateriale.

I 2016, etter to års etterforskning, klarte politiet å knekke krypteringen og få tilgang til noe av det beslaglagte materialet.

Meget datakyndig

Kjernen i nettverket har kjent hverandre siden 90-tallet. Flere av dem jobber med datateknologi. En har spesialkompetanse på datakryptering.

Politiet sier at de bare har klart å analysere 20 prosent av det omfattende beslaget. Materiale har vært så omfattende at politiet har måttet investere flere millioner kroner i utstyr for å kunne gjennomgå materialet.

Fredy Salazar, leder for E-sporgruppen sier til NRK at dersom de siktede hadde holdt seg til den digitale verden, ville politiet neppe klart å avsløre dem.

I tillegg viser NRKs undersøkelser at mange i nettverket har hatt roller eller verv i miljøer eller organisasjoner der det er mange barn.