Sandberg varsler «brutalt politisk comeback»

Den tidligere Frp-toppen har siden han ble gitt avskjed i nåde som fiskeriminister i august 2018, etter at han brøt sikkerhetsrutiner under et privat feriebesøk i Iran, stått utenfor politikken.

– Jeg kommer til å gjøre et brutalt comeback politisk på et eller annet tidspunkt. Fordi jeg vet at behovet for meg og mine politiske standpunkt er der. Det har aldri vært et så sterkt behov for det som akkurat nå, sier Sandberg til NRK Dagsrevyen.

Frp har siste tiden slitt kraftig på meningsmålingene. I Kantar TNS' julimåling for TV 2 får partiet en oppslutning på 7,5 prosent. Det er den dårligste oppslutningen på 24 år.

Sandberg mener at Frp i det siste har stått fram som et ensaksparti, noen han mener kan være farlig for partiet.

– Vi hadde meninger om alle politiske saker. Det har vi dessverre ikke lenger. Nå er det bompenger som rir partiet, sier han.

Det er stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) uenig i. Han mener partiet har mange saker de er opptatt av.

– Fremskrittspartiet har et bredt Spekter med saker som vi jobber for hver dag for å få gjennomslag for. Men det er klart at bompenger er noe som er viktig for mange og betyr noe i hverdagen for folk, sier han.

Per Sandberg har den siste tiden kommet med flere kritiske utspill rettet mot partiet han tidligere var nestleder i. I forrige uke siden omtalte han blant annet Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen som krigshissere, for sine uttalelser om Iran-USA-konflikten.