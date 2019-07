Ann-Kristin Normann og Terje Wulfsberg bor i Samnanger øst for Bergen. For noen dager siden skjønte de at alt ikke var som det skulle med ponnien de eier sammen, Harry.

– Vi var oppe på setra og så etter ham, men fant ham ikke, sier Normann til Bergens Tidende.

Følelsen av at noe var galt ble forsterket søndag kveld, da Normann hørte det som minnet om en svak uling fra fjellet.

30 meter rett ned

Samboerparet fikk med seg en kjentmann ut og lette etter det savnede dyret. De fant ham gjemt blant noen trær på en fjellhylle oppe i lien.

– Det var sikkert 30 meter rett ned, sier Normann.

De varslet brannvesenet, som rykket ut mannsterke.

Utrykningsleder Magne Lofthus tok regien og fikk med seg spesialredningsgruppen for bratt lende fra Fana brannstasjon i Bergen.

Ved 13-tiden mandag tok cirka åtte brannfolk seg opp mot stedet hvor ponnien sist var sett. De fant ham, men å få ham derfra skulle bli verre.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Måtte vurdere å avlive ponnien

– Først forsøkte vi å få på den en sele, og lede ponnien den eneste veien vi kunne se førte ut derfra.

Det gikk fint til å begynne med, men så la Harry seg ned.

– Han nektet å gå videre. Så da var vi sjakk matt, sier Lofthus.

Nå måtte de vurdere alternativene. Dem var det ikke mange av.

– Det ene var at han måtte avlives, men det var det jo ingen som ville.

Heldigvis dukket det opp et annet. Eierne klarte å skaffe til veie et helikopter.

– Jeg er så glad i den hesten

Mens det var på vei, ga Terje Wulfsberg den lille hesten to forskjellige homøopatpreparater.

– Han var veldig utmattet og sliten, og han skalv i kroppen. Han hadde prøvd å komme seg opp uten å klare det og var utmattet i kroppen, sier Wulfsberg til BT.

Da helikopteret nærmet seg, ryddet de unna noe skog på stedet der ponnien hadde slått seg til ro, før en veterinær som var med dem ga ponnien bedøvelse.

Deretter plasserte de ponnien i et nett som helikopteret kunne løfte.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Kort tid etter var den i sikkerhet.

– Jeg er så glad at du aner ikke. Jeg har ikke sovet i natt etter at jeg hørte den lyden. Jeg er så glad i den hesten, sier Normann.

Hun var redd for at Harry måtte avlives.

– Men han har ni liv, det må han ha.

– Som en James Bond-film

– Det er helt utrolig, jeg er kjempeglad. Tenk at vi fikk reddet den, sier Wulfsberg.

Han er imponert over redningsaksjonen.

– Det var nesten som å være med i en James Bond-film da helikopteret kom over her, sier han.

Helikopteret ble skaffet gjennom en bekjent av Normann i Trondheim.

– Hvem betaler for dette?

– Jeg vet ikke hvem som tar regningen, kanskje får vi det på husdyrforsikringen. Hvis ikke, får vi lage loppemarked eller noe, sier hun.

Åtte brannfolk var involvert i redningsaksjonen.

Det var ved 16.30-tiden mandag at 110-sentralen i Hordaland sendte ut den første meldingen om den uheldige ponnien.

De meldte da at den hadde satt seg fast på en fjellhylle i nærheten av Liavegen i Samnanger kommune øst for Bergen og hadde stått der i over et døgn. Området ble beskrevet som bratt og uoversiktlig.

I 22-tiden var hesten på trygg grunn.

