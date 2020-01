Fibi Hagen var først veldig i tvil om hun vil snakke med Aftenposten om det som bekymrer henne så mye og gjør både henne og hennes ansatte engstelige og utrygge.

– Jeg er litt engstelig for å snakke om dette i mediene. Vi er veldig glade i Grønland. Jeg har håpet så lenge at dette skulle bli en av de fineste bydelene i Oslo. Men de siste to årene har vi sett en alarmerende endring som er virkelig ille, sier Hagen.