Enighet mellom Vy og konduktørene

LO Stat og Spekter har meklet på vegne av NJF og Vy hos Riksmeklerens kontor.

Partene varsler rett før fristen midnatt til tirsdag at de er enige om å jobbe fram et felles regelverk for jernbanen i Norge gjennom Jernbanevirksomhetens Sikkerhetsforening (JVSF), heter det i en pressemelding fra NJF.

– Vi har mot alle odds fått på plass en avtale om opplæring og bemanning i Vy. For oss er dette et viktig gjennomslag, sier Jane Brekkhus Sætre, forbundsleder i NJF.

Fornøyd Vy-sjef

En eventuelt streik ville først og fremst påvirket regiontog på Østlandet. Totalt kunne 63 konduktører blitt tatt ut. Konsernsjef Geir Isaksen i Vy sier at han er fornøyd med at streik ble unngått.

– Økonomisk sett er løsningen i tråd med normen fra frontfaget. Vi har også blitt enige om at det ikke skal gjøres endringer i utdanningskrav for konduktører eller normer for bemanning i tog fram til hovedoppgjøret i 2020, sier Isaksen.

Krav

NJF har tidligere krevd blant annet forhandlingsrett når endringer i opplæring og bemanning er tema. I tillegg ønsket de å avtalefeste opplæring og bemanning.

I pressemeldingen heter det at NJF har forhandlingsrett i kommende lønnsoppgjør, og at de dermed har mulighet til å påvirke konduktørenes arbeidssituasjon også i årene som kommer.

– Vi er enige om veien videre for å etablere et felles regelverk for alle selskaper på norsk jernbane. Dette er viktig for ansatte, selskapet og ikke minst tryggheten til de togreisende i årene som kommer, sier Sætre.