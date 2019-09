Ny runde i Lime-saken. Denne gangen er det satt av ni måneder

Saken er en av de mest omfattende som noen gang er ført for en norsk domstol. For at alle skal få plass, gjøres det endringer i den største rettssalen i 1. etasje i den gamle bygningen.

Fakta: Lime-saken Politiet og flere offentlige etater aksjonerte høsten 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski. Etterforskningen var svært ressurskrevende, og saken er blitt omtalt som Norges største menneskehandelssak. Deler av tiltalen er også skilt ut og er blitt iretteført i egne saker senere. Tilsammen 29 forsvarere representerte de tiltalte i Oslo tingrett, blant dem flere av landets mest profilerte advokater. 13 personer sto tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel. Rettssaken mot dem startet i Oslo tingrett 20. januar 2016. Den opprinnelige tiltalen omfattet 34 brudd på straffeloven, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven. Ifølge tiltalen ble ti pakistanere hentet til Norge. Seks av dem skal ha arbeidet over 3000 overtidstimer i året i ulike Lime-butikker. Maksgrensen for overtid i Norge er 400 timer. Hovedtiltalte er Sajjad Hussain (42). De øvrige tiltalte er familiemedlemmer og forretningspartnere av ham. Påtalemyndigheten ba om 13 års fengsel for Hussain. Saken skulle vært avsluttet innen sommeren 2016, men ble forsinket i et halvt år. Først 21. november, etter elleve måneder, ble påstander lagt ned. Dom falt 22. juni i fjor. Hovedmannen anket dommen på ni års fengsel. En av de 13 tiltalte ble frifunnet. I tillegg til Hussain anket også de andre domfelte. Ankesaken mot tolv tiltalte starter i Borgarting lagmannsrett 3. september og er berammet frem til 29. mai neste år.

I alt tolv tiltalte og deres forsvarere samt aktoratet, dommerne og tolkene skal tilbringe ni måneder i salen frem til 29. mai neste år. Da saken gikk for Oslo tingrett, ble påstandene lagt ned etter elleve måneder.

– Det vil vise seg om det holder med ni måneder. På forsvarersiden er vi ikke trygge på at vi kommer i mål tidsmessig. Hovedfokus for ankebehandlingen fra forsvarets side er om det er riktig med en domfellelse for menneskehandel, sier forsvareren til hovedtiltalte Sajjad Hussain, advokat Morten Kjensli, til NTB.

Ifølge aktoratet skal ti pakistanere ha blitt utnyttet til tvangsarbeid etter at de ble hentet til Norge for å jobbe i Lime-kjeden.

Kjensli forsvarer 42-åringen sammen med Arve Ringsbye. John Christian Elden forsvarte Hussain i Oslo tingrett, men siden han fikk en ekstra runde i saken mot Eirik Jensen, hadde han ikke anledning til også å håndtere ankesaken. Under tingrettssaken hevdet Elden at påtalemyndigheten prøvde å utvide menneskehandelsparagrafen til også å omfatte arbeidsmiljøkriminalitet.

Nødvendigvis ikke enklere

Selv om saken allerede har vært gjennom en full hovedforhandling, er Kjensli av den oppfatning at det nødvendigvis ikke vil gi en enklere ny saksgang.

– Vi mener at saken ikke er tilstrekkelig belyst. Den vil nå bli sett på med nye øyne. Jeg er forberedt på ni måneder i retten – i hvert fall, sier han.

Motparten, anført av statsadvokat Geir Evanger, har lagt til grunn at det nå skal gå noe raskere enn første gang.

– Vi har en dom og kjenner saken fra tingretten. I tillegg er det enkelte ting vi ikke var klar over i tingretten, som vi er klar over nå. Så vi legger opp til at dette skal gå mer effektivt, sier han til NTB.

Det var i utgangspunktet satt av seks måneder til saken i tingretten, men rettsbehandlingen varte i ett år. Deretter tok det halvannet år før dommen kom i fjor sommer.

Fakta: Slik endte Lime-saken i Oso tingrett Sajjad Hussain (42) ble ansett som hovedmann i Lime-saken. Han ble dømt til fengsel i ni år. Aktors påstand var fengsel i 13 år. Sajid Hussain (43) hadde en mindre omfattende tiltale enn broren Sajjad, og ble dømt til fengsel i tre år og åtte måneder. Aktors påstand var fem år. Tidligere psykiater Sharok Ezazi ble dømt til fengsel i fem og et halvt år. Aktors påstand her var fengsel i ti år. Advokat Mohammad Shahzad Nazir ble dømt til fire års fengsel for medvirkning i saken. Aktor hadde lagt ned påstand om åtte år for Nazir. Kona til Sajid Hussain fikk ett år og åtte måneder. Påstand fra aktor var to år og seks måneder. Faren i Hussain-familien fikk fengsel i et og et halvt år. Aktors påstand var tre år. Moren ble dømt til ett år og åtte måneder. Aktors påstand var tre år. Søsteren til Sajjad Hussain ble dømt til fengsel i to år og tre måneder. Aktors påstand var tre år. Svigerfaren til Sajjad Hussain fikk fått to år og seks måneder. Aktors påstand var to år. En 32 år gammel kvinne ble dømt til fengsel i fire år. I motsetning til alle de andre tiltalte, som har pakistansk bakgrunn, har kvinnen tamilsk bakgrunn. Aktors påstand var fengsel i fem år. En 44 år gammel mann fikk to år og åtte måneder. Aktors påstand var tre år. En 61 år gammel mann fikk ett års fengsel. Aktors påstand var to år. Den 41 år gamle vennen til Sajjad Hussain ble frikjent. Aktors påstand for ham var fengsel i ett år. Alle tiltalte ble frifunnet for noen av punktene. Flere av dem ble også dømt til å betale erstatninger i millionklassen til ofrene.

I tingretten ble den antatte hovedmannen dømt til ni års fengsel og tilbakebetaling av nær 43 millioner kroner. Aktors påstand var 13 års fengsel.

Flere av de tiltalte er i familie. Forholdene de ble dømt for, går tilbake til 2010, men det var først høsten 2014 politiet slo til i en koordinert razzia mot 20 butikker i Oslo, Akershus og Vestfold.

Samme hovedemner

Statsadvokaten sier at det er de samme hovedtemaene som skal opp – menneskehandel og lånebedrageri.

– Det er tatt bort en del forhold i tiltalen og bevisoppgaven. Nå er det hovedsakelig menneskehandel og lånebedrageri det vil handle om, sier han.

På spørsmål om han tror de kommer i mål til 29. mai neste år, svarer Evanger slik:

– Det må man bare. Så enkelt er det. Vi ser frem til å komme i gang med ankesaken. Vi har jo visst at dette kommer til å ta tid, så det er bra å komme seg et skritt videre.

Norgeshistorisk lang og omfattende

Oslo tingrett kjenner ikke til om det har vært andre saker som har tatt lengre tid enn Lime-saken.

I løpet av den tiden saken gikk for retten, utgjorde bare honorarer til advokater og betaling til tolker 78 millioner kroner, viser tall Aftenposten innhentet.

Andre saker som skiller seg ut i omfang og kostnader, er Nokas-, Breivik- og Transocean-saken.