Hvit fluesopp er svært giftig. En forgiftning kan føre til alvorlig leverskade og mulig dødelig utfall.

Soppen kan ligne champignon.

Hittil i år har det vært 12 innleggelser på sykehus med mistanke om alvorlig soppforgiftning. Det er flere enn en gjennomsnittssesong. Da innlegges i snitt åtte personer med mistanke om alvorlig soppforgiftning.

Giftinformasjonen, som ligger under Folkehelseinstituttet, er derfor svært bekymret.

– Vi advarer folk mot å plukke hvit sopp i skogen med mindre de går innom en soppkontroll eller er svært rutinerte sopp-plukkere, sier soppsakkyndig ved Giftinformasjonen, Kristin Opdal Seljetun.

– Situasjonen er alarmerende fordi vi bare er i august. Det er et godt soppår med mye fuktighet og mye sopp i skogen.

Alle voksne som er innlagt etter å ha spist hvit fluesopp, har spist sopp som er plukket på Østlandet. Det er flere familier som er rammet. De fleste innlagte er voksne personer som har spist selvplukket sopp som et del av en måltid. Ti av de tolv har spist hvit fluesopp, to har spist annen sopp.

​​​​​Forgiftning med hvit fluesopp

Hele soppen er giftig, og selv en smakebit av hvit fluesopp kan gi alvorlig forgiftning. Amatoksinene, som er det giftige stoffet i hvit fluesopp, er varmestabile og blir ikke ødelagt ved steking eller koking.

Vanlige symptomer på soppforgiftning er kraftig diaré, magesmerter og oppkast.

Vanligvis kommer symptomene etter 6–24 timer. Giftinformasjonen presiserer at det er viktig at folk som mistenker forgiftning tar kontakt med lege og tar vare på restene eller oppkast.

Hvit fluesopp er som navnet tilsier, en hvit sopp med hvit hatt, hvitt soppkjøtt, hvite skiver og hvit stilk. Stilken er 10–15 cm høy. 1,5-2 cm tykk og ender i en knoll med slire (hvitaktig).

Hvit fluesopp kan forveksles med champignon og andre hvite sopper. Personer med asiatisk bakgrunn forveksler den ofte med matsopp fra hjemlandet, ifølge Opdal Seljetun.

Mange skal på tur i helgen

Giftinformasjonen ber folk være spesielt oppmerksomme nå når det på Østlandet er meldt oppholdsvær med glimt av sol og inntil 20 grader lørdag og søndag.

– Det er friluftslivets dag på søndag, og det kommer til å være mye folk ute i skogen. De må ikke plukke hvit sopp, gjentar Opdal Seljetun.

Aftenposten skrev tidligere denne uke at åtte personer var syke. De fleste av dem hadde spist hvit fluesopp, to hadde spist annen sopp. Nå er ytterligere fire forgiftet med hvit fluesopp.

–Det har gått bra med de fleste, men noen av dem er fremdeles innlagt med alvorlige symptomer, sier Opdal Seljetun.

Hittil i år har Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet registrert 15 prosent flere forespørsler om sopp sammenlignet med gjennomsnittet de siste seks årene.

Også barn spiser giftig sopp

Spørsmålene til Giftinformasjonen handler ofte om at barn har spist sopp de har funnet i plenen eller på tur med barnehagen. Andre spørsmål kommer fra voksne som har fått lett ubehag etter et soppmåltid og blir bekymret, eller etter at de har spist ukjent sopp og blitt forgiftet.

Norges sopp og nyttevekstforbund deler bekymringen og sier det er et veldig godt soppår i år, noe som også innebærer mye giftig sopp.

– De som ikke kan komme på soppkontroller kan ta bilde av soppene og sende dem inn til en digital kontroll, sier Lene Johansen, soppkontrollkoordinator og redaktør av ved siden sopp og nyttevekster.

Hittil i år har det vært digital kontroll av 7000 sopp, opplyser hun.