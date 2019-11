ESA-president: Tror feiltolkning av trygderegelverk kan gå tilbake til 1994

Det skriver Dagbladet.

Bakgrunnen er Nav-skandalen, der feiltolkning av regelverket for hvorvidt trygdeytelser kan tas med til land i EØS har ført til at minst 48 personer er blitt feilaktig dømt. I tillegg har minst 2400 fått krav til tilbakebetaling på feil grunnlag eller ikke fått ytelser de har hatt krav på.

I utgangspunktet har Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) gitt uttrykk for at regelverket har vært praksisert feil siden 2012, men ifølge tilsynsmyndigheten for EØS, ESA, kan dette har skjedd i langt større utstrekning.

- Sånn vi ser det nå, tenker vi at dette har vært tilfelle helt siden Norge har blitt medlem av EØS-avtalen, sier ESA-president Bente Angell-Hansen til Dagbladet.

EØs-avtalen ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994.

Dette kan bety at antallet som er rammet av skandalen er betraktelig mye større enn tidligere kjent, noe Aftenposten også omtalte torsdag.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) består av EUs 28 medlemsland og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. EØS-avtalen er den største internasjonale avtalen Norge har inngått.

Avtalen gir de tre EFTA-landene tilgang til EUs indre marked med like konkurransevilkår og like regler. Fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital er pilarene, og avtalen forplikter Norge til å følge EUs regler for det indre markedet.

